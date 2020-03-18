【在家音樂會】吳浩康挑戰原Key唱新作　JUDE唱Rock歌「再流浪」

叱咤樂壇「在家音樂會」今個星期來到第四回，Deep吳浩康及JUDE曾若華先後隔空自彈自唱。訪問中Deep透露自己在音樂上會作新嘗試，而JUDE更大爆後日（3月20日）將會與Deep送上男女合唱版《零分》。

「在家音樂會」第四回打頭陣的有Deep，除演唱自己名作《擇日失戀》，亦向樂迷送上新作《一切正常》。（按此觀看）以往公開演唱新歌時選擇降Key演繹的他，今次選擇挑戰自我，兩首作品都以原Key演繹。「挑戰」或是代表Deep今年音樂路的詞語，以往他的作品都以高難度見稱，但今年他希望一切作品回歸簡單、以情感表達取勝：「今年唱嘅歌希望低Key啲，簡單啲。」

今日的「在家音樂會」就輪到JUDE演唱，不過這位唱作歌手卻選擇翻唱其他歌手的作品。（按此觀看）其實在新作《零分》近日大熱背後，有不少fans卻希望JUDE往後作品能重拾出道當年的英倫搖滾風。不過近年逐步走出情傷的她卻希望透過往後新作細訴當年的愛情故事，更拿出道作開玩笑：「唔係咁多年都淨係識得『流浪』㗎嘛，我都會失戀嘅！」不過JUDE亦聽到樂迷的心聲，所以拿起結他先後翻唱Dear Jane《哪裡只得我共你》及Avril Lavinge《Don't tell me》。

JUDE在睡房翻唱Dear Jane《哪裡只得我共你》及Avril Lavinge《Don't tell me》，重回「流浪」時的自己。（叱咤樂壇IGTV影片截圖）

以往在星期五前歌手都會大賣關子，讓樂迷猜測究竟兩位歌手會隔空合唱甚麼作品，不過今個星期樂迷則由「好奇」變成「期待」，皆因訪問後段JUDE親自公開後日將與Deep合唱《零分》，同時於另外一首歌負責和音，相信是Deep的作品。至於二人合作會刷出甚麼火花，大家拭目以待。

Click入嚟睇更多JUDE嘅近照！（按圖放大）（JUDE Facebook圖片）