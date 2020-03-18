黎曉陽新碟《Before I Forget》有玄機　為乜碌人情卡做工廠妹？

黎曉陽 (Michael) 日前推出新唱片《Before I forget》，他藉今次機會推動愛護環境，並聯同唱片公司同事、唱片的美術設計及形象指導一起做「工廠妹」，將毋忘我種子藏在唱片封套之中。Michael解釋背後的含義：「我想喺新唱片封套內暗藏毋忘我種子，令大自然嘅生命隨著我嘅音樂傳播到歌迷手𥚃，由大家栽種屬於自己嘅生命，我覺得成件事好浪漫！」除了暗藏毋忘我種子，《Before I forget》亦非常organic，全部由人手撕成海浪形狀，每一張都獨一無二，Michael說：「返到屋企重可以將呢張紙放入泥𥚃面種，咁大家若果真係種到花出嚟，記得影相寄俾我睇。因為每一張封面都係人手搣嘅，所以每一張都唔同，搣得差果啲應該係我搣嘅，因為我手工比較差。」

雖然要喺香港做「工廠妹」整唱片封套，不過早前黎曉陽去咗柬埔寨暹粒影靚相，真係抵返晒！

即刻睇下黎曉陽去柬埔寨暹粒影嘅靚相先啦！(按圖放大)

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除咗留在香港做「工廠妹」，早前Michael飛去柬埔寨暹粒拍攝唱片封套，每張相都好有feel，他說：「今次唱片內頁全部照片，都喺柬埔寨暹粒拍攝，佢嘅近郊就係吳哥窟。起初我哋連個名都未識講，只係見到景靚飛機票又平，所以就去啦！唱片入面收錄嘅係我呢兩年嘅創作，而所有照片就係紀錄咗我喺呢個咁靚嘅地方見到嘅一切。」