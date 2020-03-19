ONE PROMISE《寂寞的怪獸》出爐　邊位成員同微辣家姐對戲面紅？

樂隊ONE PROMISE今日推出新歌《寂寞的怪獸》MV，邀請到重磅嘉賓微辣的顏值擔當——家姐(佩男)出演女主角，鼓手Anton更有一幕戲與家姐攬攬，令一眾男Fans葡萄，不禁要說一句：「這些機會不是屬於我的……」

係微辣家姐呀！今次ONE PROMISE《寂寞的怪獸》MV讓大家一飽眼福！

《寂寞的怪獸》故事從男生角度出發，碰上心儀女生卻無法得到對方芳心，那種氣餒、無助相信大家也有經驗，甚至會因此自我形象低落，正如歌詞一句：「個個也勸我放棄浪漫的念頭／照照鏡我也似隻被漠視怪獸」的確讓人灰機。為了詮釋這份男人心事，歌曲前半部份編曲以鋼琴及弦樂為主軸，先以自欺欺人的浪漫感覺帶大家入局。然後結他、鼓、Bass加入，推進歌曲情緒。各樣樂器沒有overplay，尤其電結他加入大量Delay Effect，疏落的音符縈繞著，令孤寂的感覺更突出。到第二次Verse，Anton以Bass Drum和Tom Tom做節奏，就如歌詞主角心裏各情緒翻滾，然到Chorus將自己的鬱悶傾瀉而出，是不善表達自己感受的男生的寫照。

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鼓手Anton與家姐攬攬令隊友都葡萄埋一份，他們笑說：「認識Anton這麼久，第一次見到他面紅怕羞，因為佩男好靚令Anton好緊張，第一次任男主角來說，Anton的演岀算合格了。雖然我們與佩男沒有對手戲，但都承認她是一個健談又好的女生，很適合用歌詞裡的『最美星體』來形容她。」

鼓手Anton同家姐攬攬，令隊友大感葡萄！