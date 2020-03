迪士尼音樂原來有隱藏功能？　網民利用網絡漏洞防止性愛影片流出

迪士尼音樂向來予人一種溫馨甜蜜的感覺,除了以往《A Whole New World》這類耳熟能詳的作品外,近年不少迪士尼電影插曲如《Let It Go》、《Speechless》等作品,其實當中也蘊含著強大的力量,就連3歲小朋友聽到「Let It Go」三字也立即精神抖擻跟著唱。有人認為迪士尼音樂有治癒心靈的作用,也可振奮人心,不過亦有網民突破盲點,利用迪士尼音樂達成另一個強大功能。

《Let It Go》街知巷聞,就連3歲小朋友也懂得唱。 (網絡圖片)

近日網絡上出現了一個新的meme(迷因),有外國網民在twitter上發文分享一個迪士尼音樂的隱藏功能:「如果要在做愛時錄影,請放迪士尼的音樂。這樣如果影片外流到網絡上,迪士尼律師將會因為版權問題把它們全部移除下架。」看見這則推特,連曾經流出性愛影片的Kim Kardashian也禁不住留言表示:「我怎麼沒想到這招。」這張新的「網絡迷因」經多方瘋傳後,Twitter上的原文經已被刪除,故此也沒法得知到底Kim Kardashian是否曾親自留言。不過不少網民也熱烈討論這個迪士尼音樂的「強大功能」,有人笑說:「如果怕被消音後再上傳,你可以用米奇床單。」

近日出現新的網絡迷因,令不少網民捧腹大笑。不過原Po的twitter已被移除,故此也沒法得知Kim Kardashian是否真的曾留言。 (圖片來源:迷因靈魂Facebook專頁)

當然這只是一個玩笑,不過的而且確,迪士尼的律師團隊針對網絡上的版權使用非常有效率,而且絕不會放過任何侵權影片。不論是影片創作者還是普通的網民,日常在網上觀看影片時也應該知道,對於網絡音樂的使用是有著非常嚴謹的限制,一不小心違反了使用原則及限制,很容易就會被下架影片,甚至有被控侵權的可能。當然,箇中還牽涉很多包括地區性、版權申請等問題,不過由國際大公司發行的音樂作品,大多也擁有完善的網絡版權保護,如未經許可便放在影片當中,該段音樂的版權持有人便會將影片移除下架。

Kim Kardashian作風一向大膽,網絡上曾經流傳她與歌手前男友Ray J的性愛影片。 (Getty Images)