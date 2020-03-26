翻唱《越吻越傷心》獲網民大讚　強尼：唱嗰陣緊張到成個背脊濕晒

ViuTV音樂節目《Chill Club》每集邀請到不同樂壇猛人上台獻聲，樂手班底有Joey Tang、Pam鍾達茵等知名樂手，主持有羅敏莊、彭家麗、湯寶如等唱得之人，光看以上陣容就知道是專業的音樂節目。最新一集的亮點，莫過於做開主持的強尼開金口翻唱《越吻越傷心》，網民大讚：「全民造星應該佢贏！」、「香港樂壇欠強尼一個交代！」

見網民反應如此熱烈，《01眾樂迷》致電強尼，是否特意秘密練兵要大家眼前一亮？他笑說：「雖然我係講波佬出身，但我何嘗冇幻想過做一個偉大嘅歌唱家！哈哈！」(點擊睇強尼唱《越吻越傷心》)

強尼唱《越吻越傷心》驚豔網民，個個都大讚估唔到佢咁唱得！(ViuTV提供圖片)

即Click睇下強尼靚相先啦喂！(按圖放大)(強尼Instagram圖片@ilovemyoq)

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強尼如此唱得令網民大感驚訝，到底他事前有否為此特意練歌，或者找歌唱老師？他說：「其實冇話特別去搵老師學，因為不嬲都鍾意唱歌，同朋友唱K玩下，加上自己又唔識樂器自彈自唱……」話雖如此，但其實強尼曾參加歌唱比賽得獎，他謙虛說：「讀書嗰陣玩過比賽咁啦(有冇名次？)喺城大嗰陣玩過歌唱比賽，羸過兩次冠軍，之後玩聯校比賽都攞過第二定第三，不過都係啲校園級Level啫，哈哈！」而今次擔任主持兼獻聲原來是巧合：「今次節目(第2季)本身係趙學而同羅敏莊做主持，不過咁啱學而個期未就到，所以我就幫手頂一頂。」節目在1月15日錄影，而強尼在錄影前兩日才到港，當日下午才正式綵排，在如此緊絀的時間下仍交出水準，實在不容易，他笑言：「你都唔知呀，我錄影嗰陣緊張到成個背脊濕晒呀！」

強尼表示，作為一個喜歡唱歌的人，能站在Joey Tang以及一眾知名歌手身旁唱歌已是很開心的事。(ViuTV提供圖片)

有網民說強尼應該參加《全民造星3》，他會否與花姐傾傾過下癮？他笑言：「唔好玩我啦，《造星》係畀年青人嘅！」即使無意玩《造星》，那會否開拍多一些音樂節目？他說：「其實我唱完嗰集後，生活都係如常咁過，我真係冇諗咁多。而且呢個圈入面玩音樂叻嘅人實在有好多，都係睇公司安排，都會盡量配合。作為一個鍾意唱歌嘅人，可以企喺Joey隔籬唱歌已經係好開心嘅！」

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