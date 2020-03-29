【歌手2020】兩位歌手從未被奇襲！　除咗唱得仲有咩重大原因？

《歌手·當打之年》日前播出第8期節目，距離總決賽越來越近，而名單亦由第一期的七名首發歌手作出了不少改變。由於今季節目的賽制有所轉變，加入奇襲制，令節目可以不停換血，新登場的奇襲歌手可以對參賽歌手發動奇襲，挑戰成功則可以在節目中留下來，而排名最低的參賽歌手則要離開。在至今一共四輪的賽事中，已有12位奇襲歌手曾經登場，幾乎每位參賽歌手也被挑戰過，強如華晨宇曾奪下最多第一名席位也同樣遭到奇襲。反而MISIA及周深卻從未有人敢向他們發挑戰書，要說為什麼MISIA和周深這兩位歌手可以「奇襲免疫」，除了唱得好之外，其實還有更重要的原因，因為唱得好，只是參賽歌手的基本條件。

《歌手2020》加入奇襲賽制令節目變得更刺激，就連當年憑《那些年》紅遍兩岸三地的胡夏也只是奇襲歌手當中一員。 (網絡圖片)

第一，歌路選擇。每位奇襲歌手上節目，大多也會選擇跟自己性質較相近的作對手，一來較易讓觀眾分出個高下，二來在相同領域擊倒強大的對手，成功感也較大。故此蕭敬騰便順理成章成為了被奇襲次數最多的歌手，因為不少奇襲歌手也是偏向搖滾歌路，八集節目在已被奇襲了三次。而MISIA由於是日本歌后，歌路幾乎每集也有分別，跟內地歌手演唱的作品往往有點微妙的分別，難以掌握，加上她又是知名的巨肺，要硬踫硬撼贏她的確不容易。周深在選曲上則是一貫的風格，不過由於他的聲線實在是太獨特，加上美聲功底，沒有太多奇襲歌手會走上跟他相近的歌路。

至今在節目中還未被奇襲過的歌手只有兩位，一位是日本歌姬MISIA，另一位則是周深。 (網絡圖片)

第二，藝術級表演。MISIA在整季節目當中的最大亮點，大概是由第三集開始的。當時肺炎疫情嚴重，整個節目組也採用雲錄製的形式拍攝節目，而MISIA亦順理成章的回到東京拍攝她的每場演出。怎料回到東京後，MISIA絲毫沒有偷懶，每場演出也在東京的不同地方拍攝，包括有富士山下的「Stellar Theater」、「澀谷Sound Museum Vision」「Konica Minolta天象館」、「音樂酒吧Le Quine Guine」、「TeamLab Borderless」等等，而且每次也相當用心準備場地美術，配合歌曲的氣氛排舞及打燈，心思滿分，讓奇襲歌手們也紛紛望而卻步。

跟住日本歌姬MISIA足跡遊日本