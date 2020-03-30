【On Call 36小時】容祖兒兩季坐陣　連續劇式主題曲成就TVB高峰

近日深夜TVB重播《On Call 36小時》以及《On Call 36小時 II》，緊接式的播放，令人腦海突然又想起一句歌詞「DaDiLa~DaDiLa~Da~」，相當洗腦。由容祖兒主唱的兩季主題曲《連續劇》及《續集》，雖然推出當年沒有派台，也沒有拿下什麼樂壇獎項，不過就相當入屋，滿足不同年齡層的觀眾。有些好歌，其實不需在年尾強行給予多少個大獎也能一直長存在樂迷心中。

近日電視深夜重播《On Call 36小時》兩季劇集，除了劇情精采外，其實主題曲也是經典。 (網絡圖片)

《On Call 36小時》被稱作神劇並非沒原因，近日重播才發現第二季的劇情原來早已神預言今日香港

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《連續劇》

「情人們一呼一吸相愛到底結局或同樣」，即使你想不起《On Call 36小時》首季主題曲的名字，也應該會記得這句點題的副歌歌詞。由鄧智偉作曲、Johnny Yim編曲，更驚喜的是填詞人竟是林日曦。歌曲以連續劇比喻愛情，而不是像平常的TVB劇集歌直白地講出該職業的心境，近日聽到《職場特警》的主題曲，當中有一句「我交出全部心跳」，歌詞雖然切合劇集主題，但實在難令聽眾有投入感。

據說《連續劇》在「熟悉的歌曲，等與你合唱」兩句歌詞之後，原來還有幾句：「無人需要，落幕的過場；前來鋪滿，浪漫的過場。」不過後來則簡單以一句「DaDiLa~DaDiLa~Da~」帶過，雖然不知道為何會刪掉原有歌詞，但現在才明白是刪得有恰恰好，原因下面再說。

歌手大多也不會將電視劇主題曲放入演唱會歌單，不過《連續劇》和《續集》則是一個例外。 (資料圖片)

《續集》

容祖兒曾在演唱會上形容《續集》的歌詞「水蛇春咁長」，更首度要拿出歌紙來演釋。對，同樣是容祖兒所唱，同樣是鄧智偉、林日曦的陣容，《續集》不論作為《On Call 36小時 II》主題曲，還是《連續劇》的續集來說，也真真正正做到一脈相承。單是再次於歌曲中出現的一句「DaDiLa~DaDiLa~Da~」已讓人充滿親切感。而《續集》亦同樣以連續劇的續集來比喻愛情，林日曦在歌詞當中下了苦功及伏筆，將兩首歌互相呼應，「對白」、「呼吸」、「雪霜」皆出現在兩首歌當中，而《連續劇》及《續集分別用上了「佈置」及「佈景」兩個詞語來形容愛情的狀況，充滿電視劇色彩。