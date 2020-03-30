IAN陳卓賢╳ONE PROMISE唱男人心事 　《正式開始》變Rock有驚喜

樂隊ONE PROMISE日前推出新歌《寂寞的怪獸》，MV邀請到微辣的家姐(佩男)演出，令人更明白歌曲中的男人心事，碰上心儀對象卻欠缺勇氣追求，最後依舊孤獨一人，走寂寞的路。今日ONE PROMISE發布新影片，與人氣男子組合MIRROR的IAN陳卓賢聯手，將《寂寞的怪獸》與《正式開始》合二為一，將對「愛情」、「幸福」的不同解讀放在一起對照，讓樂迷一次感受兩種不同心境。

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IAN陳卓賢╳ONE PROMISE唱出男人心事，《寂寞的怪獸》與《正式開始》重新編後原來好夾！(MV截圖)

ONE PROMISE主音文廸與IAN的聲線一剛一柔，演繹出男人面對愛情的兩種心境。(按圖放大)(MV截圖)

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《寂寞的怪獸》與《正式開始》兩首對愛情的詮釋可謂「一個天一個地」，如前文所說，《寂寞的怪獸》寫的是憧憬愛情卻得不到的失敗者；《正式開始》在寫「開始有心跳」的愛情贏家，相戀後如何發展沒人知，至少知道這一刻找到對的人。兩首曲的狀態南轅北轍卻完美融合，ONE PROMISE主音文廸與IAN的聲線搭配，和音部份互補不足，對唱部份絕對是焦點。編曲亦巧妙地將《正式開始》帶Swing感覺的拍子「拉直」，而且結他、Bass與鼓三樣樂器令情緒層層遞進，讓大家聽到IAN聲線的可塑性之餘，亦與《寂寞的怪獸》無縫接軌，展現ONE PORMISE對編曲掌控，一次過滿足樂迷幾個願望。

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