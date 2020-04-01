【張國榮逝世17年】群星發文悼念　周慧敏親自剪片回顧與哥哥點滴

每年4月1日是令人傷感的日子，一代巨星哥哥張國榮17年殞落，他的歌、影、視作品至今仍然影響後世，多次被重新演繹，在廣大「哥」迷心目中留下深刻烙印。今天不少樂壇中人都有發文悼念哥哥，與大家一起懷緬哥哥。

張國榮逝世17年，他在「哥」迷心目中從沒離開過。(視覺中國圖片)

點擊觀看哥哥的經典相片，每一張都是瑰寶。(按圖放大)(視覺中國圖片)

+ 9 + 8 + 7

除了哥哥摯愛唐鶴德在社交平台發文悼念，他一眾圈中身前好友及後輩也有發文。周慧敏將與哥哥過往合作的照片剪輯成影片，非常有心。古巨基貼出哥哥的相片，寫上：「Dear Leslie ，我想知道你好嗎。」梁朝偉貼出與哥哥合作的照片，雖然沒有寫上任何字句，但一切在心中。著名監製舒文亦有發文：「本來諗住聽少少，悼念一下……結果由5am聽到9am #差啲聽到一交白髮 #聽到少少depressed」

Kolor樂隊的主音Sammy貼出在《同步過冬》記招上與哥哥的合照，寫上：「N年前喺環球唱片時有幸見到哥哥，唯一嘅合照。由於當年係新人，仲記得見到哥哥成個人都講唔到野，好緊張。永遠都會記得你叫我地俾心機⋯⋯我仲同佢講我由細到大都好鍾意佢！每年4月1號我都會睇返呢張舊照，唱一首你嘅歌來紀念你！」