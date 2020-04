Nirvana靈魂人物Kurt cobain 逝世26年　5件你未必知道的事

傳奇Grunge Rock(油漬/頹廢搖滾)樂隊Nirvana的靈魂人物Kurt Cobain於26年前在西雅圖住所中吞槍自殺身亡,終年27歲,後世更將他列為「27 Club」的成員。Kurt Cobain離世至今26年,他的音樂、衣著品味仍然影響著後世。即使你聽過Nirvana的作品,有些事你卻未必知道,現在你盤點5件有關Kurt Cobain你不知道的事。

Kurt Cobain在1994年4月5日吞槍自殺,終年27歲,Grunge Rock風潮彷彿也隨著他的離去而消逝。(Kurt Cobain IG圖片)

1.Kurt Cobain討厭《Smells Like Teen Spirit》

《Smells Like Teen Spirit》是Nirvana的神曲,對所有Band仔來說是「校歌」一樣的存在,不論你彈結他、彈Bass或是打鼓都一定練過,不過對於本尊Kurt Cobain來說卻是非常討厭的一首歌。事關《Smells Like Teen Spirit》當年紅到發紫,基本上每次表演都要演唱,對於不斷重覆唱這首歌令Kurt感到很厭惡,可以的話他會拒絕在演唱會表演這歌,硬要唱的話也會即場「惡搞」。

雖然《Smells Like Teen Spirit》為Nirvana帶來商業成就,但Kurt Cobain本人卻非常討厭這首歌。(MV擷圖)

2.Kurt Cobain用Fender Jaguar結他因為貪平?

一提起Kurt Cobain,大家自然聯想到他在台上自彈自唱的形象,當中曝光率最高的是Fender Offset Body的電結他,包括Jaguar與Mustang這兩個型號。不過,他在生前訪問中提過,他並沒有很愛這些結他,他說:「我並不特別喜愛這些結他,只是因為它們價格在我能力所及。而且我是個左撇子,要能找到價格合理又品質優良的琴簡直難過登天。真要說的話,其中我最喜歡的是Fender Mustang。」

Kurt手上那把Fender Mustang結他是標誌之一,但他並沒有很喜歡,選用原因是他是左撇子選擇不多。(MV擷圖)

3.Kurt Cobain化名「Kurdt Kobain」?

Nirvana首張專輯《Bleach》推出前,曾經有一篇寫關於他們的文章將Kurt Cobain的名字誤拼為「Kurdt Kobain」。至此Kurt有時候就會將自己的名字故意寫成「Kurdt」。更有說法指,當Kurt覺得自己不是自己時,就會用「Kurdt」這個名字來表達心中第二個自我。

有指Kurt Cobain一直未能適應成名後帶來的壓力,所以他的精神狀態很不穩。(MV擷圖)

4.Kurt Cobain與Axl Rose交惡的原因?

Axl Rose是傳奇搖滾樂隊Guns N’ Roses的主音,他性格與其作品一樣火爆具侵略性,年輕的他曾從台上飛躍至觀眾席打一名在偷拍的觀眾。至於Kurt Cobain為何與他交惡?曾有說法指Nirvana當時象徵著反抗主流,與那些已上神台的樂隊對著幹。不過,準確一點來說,兩人交惡的導火線在1992年MTV大獎的後台,Kurt與太太及還是手抱大的女兒一起,Kurt問Axl有沒有興趣做女兒的契爺,沒想到Axl一開口:「臭X子,你給我閉嘴!」至此兩人更勢成水火。

Kurt這身打扮堪稱經典,至今仍有不少人參考這個穿搭,但不是人人能carry。(MV擷圖)

5.Kurt Cobain打算將最後一張專輯命名為《I Hate Myself And Want To Die》

Kurt放盪不羈,隨性又不修邊的打扮,加上一雙憂鬱的雙眼迷倒眾生。但他憂鬱的雙眼不是裝出來,是由心而發。Kurt曾多次說:「我討厭我自己而且好想死。」雖然他笑著說這句話,看似幽默,但實情他在用這樣方式來掩飾自己情緒不穩。Kurt曾經想將1993年的專輯命名為《I Hate Myself And Want To Die》,但Bass手Krist Novoselic說服他這不是好主意,最後專輯命名為現在大家所知道的《In Utero》。