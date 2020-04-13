《流行經典50年》只賣懷舊　《CHILL CLUB》敢邀新血方能推動樂壇

TVB的《流行經典50年》及ViuTV《Chill Club》在周日晚上打對台，兩個節目皆標榜致敬經典，邀請嘉賓唱盡不同年代的流行曲。從選曲、嘉賓陣容等角度來看，前者以經典吸引觀眾，但後者的認真創作或許會成為推動香港樂壇的關鍵。

先從節目班底說起，《Chill Club》標榜以KB李健宏、Pam鍾達茵等知名樂手在場演繹，並由太極樂隊結他手Joey Tang擔任音樂總監，加上羅敏莊、趙學而及駱振偉擔任主持，陣容相當華麗。而《流行經典50年》則有薛家燕、鄭俊弘和譚嘉儀主持，但樂手陣容則不如《Chill Club》亮眼，班底上相對失色。

節目嘉賓上，《流行經典50年》不時會邀請區瑞強、黃翊等經典歌手重溫過往金曲，值得樂迷回味，但節目最近頻頻邀請演員上台高歌一曲，難免讓人感覺節目性質從懷舊變為劇集宣傳。相比之下，《Chill Club》的嘉賓全部都是樂壇中人，除不時邀請新生代唱將宣傳新曲外，節目中的「黃劍文音樂實驗室」更會邀請Shuttle Busk、龔柯允等街頭音樂人上台演繹，讓街頭聲音傳入觀眾家中，幫助樂壇發掘新血。

呢幾位曾經主持《Chill Club》同埋《流行經典50年》，湯寶如仲要兩個節目都有主持過！（按圖放大）（資料圖片）

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在節目選曲方面，樂迷可以看出《Chill Club》比《流行經典50年》製作更認真。前者每集先由主持人按主題親自演繹貼題歌曲，及後除邀請嘉賓演繹自己經典作，更讓她們即席表演新作，最後更嚴選過往派台作冠軍歌。全晚歌單有新有舊，相當貼題，在懷舊同時亦不忘「以舊帶新」。反觀後者選曲並非有固定主題，即使歌手在節目中有時間介紹新作，但最後仍要演繹經典金曲，實際宣傳效果成疑。加上全晚歌單未見鋪排，只是嘉賓輪番高歌一曲，在製作上誠意未如前者。

Click入嚟睇下今集《Chill Club》同《流行經典50年》分別請咗邊位做嘉賓！（按圖放大）（資料圖片）

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一個好的音樂節目除了認真創作，更應起推動樂壇的效果。《流行經典50年》親自找來歷代歌王唱出首首經典，吸引不少老一輩的觀眾。只是整個樂壇又應否只懷緬過去？在新勢力湧現下，音樂節目更應做到「長江後浪推前浪」，《Chill Club》以明星班底為歌手打造舞台，選曲上又能同時迎合不同層面的觀眾，為推動樂壇出一分力。