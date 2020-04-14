陳奕迅容祖兒御用結他手都冇工開　Jason Kui：本身啲job排到2021

新冠肺炎持續肆虐，近4、5個月演唱會相繼取消及延期，音樂圈不論幕前幕後生計都大受打擊，《01眾樂迷》訪問過著名樂手Joey Tang他亦慨嘆一句：「都唔知捱到幾時……」訪問過音響工程公司老闆，他表示每個月要淨蝕30萬死頂；Alan布志綸抱著「馬死落地行」的心態亦準備打算轉行做司機。

今次《01眾樂迷》訪問到曾擔任陳奕迅、容祖兒、林憶蓮等天王天后演唱會樂手的Jason Kui，他現時人在美國幸好沒有遇到歧視或排華的情況，不過問到這段時間的收入，他坦言：「本身樂手工作排到2021年㗎，但基本上我1月開完工之後就冇喇，其他都延晒期。」

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疫情期間演唱會停辦，樂手Jason Kui表示自己這段時間的工作全部取消：「本身樂手工作排到2021年㗎，但基本上我1月開完工之後就冇喇，其他都延晒期。」(Jason Kui提供圖片)

Jason Kui曾擔任一眾天王天后的演唱會結他，即Click睇下佢幫過邊位歌手彈Show啦！(按圖放大)

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Jason Kui現時身處美國東岸的維珍利亞洲，其實今年初1月中左右就來到美國，當時他還能買到口罩及防疫物資，但到1月尾不論大、小藥房已經全部售罄，他說：「有一日我去相熟嘅藥房問，佢哋都講到明『有10個Chinese(中國人)』買晒所有口罩，咩款式都俾佢哋買晒。」不過慶幸的是，當地糧食及日用品供應正常，沒有出現超級市場被掃光的情況。而且Jason Kui身處的社區相對和平，鄰舍之間關係不錯，沒有出現排華及種族歧視的現象。

樂手工作暫停，Jason Kui現時集中幕後工作，例如：編曲、網上教學、拍教學影片。(Jason Kui 提供圖片))

問到現時沒有樂手工作暫時，Jason Kui現時如何維持收入？他說：「因為之前大部份收入都係來自演唱會樂手，依家做多啲幕後嘢，例如：編曲、網上教學、拍教學影片。呢啲之前都有做落，託賴好彩之前一直有其他嘢做開，所以還可以啦。」

他亦表示這段時間當作休息一下，讓自己完成一些累積至今的工作，他說：「因為之前一直不斷走Tour，好好彩係騷接騷咁做，咁依家就做返啲之前好想做又一直冇時間清嘅嘢。喺2月嗰陣推出咗自己第2張專輯《Naka》，錄完音之後就擺低咗，趁呢段時間學返啲歌。另外有啲歌手搵我一齊寫下歌，有一樣新嘢玩，同唔同編曲人合作，keep住忙同時又休息下，係冇辦法中嘅辦法。」加上他想再次推動自己的YouTube頻道，現時會拍有關結他的影片，以及一些結他相關產品的品牌合作。

Jason Kui現時較多在社交平台開直播，他特意添置器材確保有好音質帶結觀眾，他亦表示希望疫情早日結束，屆時將可以舉行工作坊、個人音樂會以及重回演唱會樂手的崗位。