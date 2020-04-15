藍奕邦14日隔離克服獨居心理關口　IG直播剪完手帶即衝落街慶祝

藍奕邦自溫哥華回港，昨晚結束為期14日的居家檢疫。他不但在Instagram開直播倒數剪手帶，更透過長文表達對近日獨居的看法。以往恐怕獨處的他，在14日內找回一個人在家的快樂。

早前藍奕邦和鄧小巧遠赴溫哥華，本來希望借公幹暫避香港新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情，未料當地疫情急速惡化，二人唯有決定回港。藍奕邦昨晚完成居家檢疫，在直播前透過長文表示自己已經克服恐懼。他發現一個人在家可以自得其樂，甚至可以網購美酒，透過視像通話與知己把酒當歌。他慨歎身心終於可以回復得令自己享受獨處帶來的快樂：「從前每天渡日如年的感覺不再，更反而記起，噢！以前未病的我就是這樣，獨身都可快樂做人。」

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隨後藍奕邦與網民透過直播分享居家檢疫時的樂趣，並即席演繹《樓上來的聲音》、《世界這樣大》、《離開拉斯維加斯》、《時候尚早》及《熱帶魚》。接近12時，藍奕邦與網民倒數檢疫期結束一刻，並拿起廚房剪刀剪開檢疫手帶，之後更帶起口罩跑到街上呼吸自由空氣。不過，他亦提醒大家：「檢疫完成，不代表掉以輕心。但同時，要看顧好自己情緒，記得抽少少時間吸收陽光，多與朋友聯絡。」