王力宏25秒閃電快Rap 228個字技驚四座！豪言征服《中國有嘻哈》

王力宏早前在內地音樂真人show《天賜的聲音》與丁噹合唱，拿下自節目播出8集來的首座金曲。上星期他與出身選秀節目的新疆Rapper那吾克熱合作，雙方互飆舌功，王力宏在25秒內Rap出228個字，快嘴功力收服同場來賓，網友瘋狂激讚，令他再次抱回節目金曲！

王力宏在節目中與張韶涵、蘇有朋、胡彥斌均為音樂合夥人，當來參加的各位飛行合夥人演唱完後，彼此進入互相選擇階段，若成功速配即能在第2階段合作。目前節目受疫情影響皆採「雲錄製」方式，王力宏貌似Rap上癮，這次跟那吾克熱將招牌曲《飄向北方》改為全新的Rap版，歌詞不單中、英文交雜，他也將節目名稱「天賜的聲音」入詞。

他用高音、Rap加上電音元素稱霸全場，張韶涵、胡彥斌都忍不住張大嘴發出讚嘆聲，賽後王力宏在Facebook出Po：「這道『菜』夠辣了吧？麻了吧？反正我先去含個冰塊讓舌頭冷卻一下！果然是口味重的評審，二連勝。」節目播出後收視再創新高，「王力宏rap」的關鍵字在微博閱讀量超過1億，也闖進抖音熱搜榜第4名。

王力宏跟那吾克熱（左）將招牌曲《飄向北方》改為全新的饒舌版，歌詞不僅中、英文交雜，他也將節目名稱「天賜的聲音」入詞。（《天賜的聲音》截圖）

另外，張韶涵在同集中聽見胡海泉、高進演唱改編自周華健作品的《朋友2020》，忍不住激動掉淚，表示朋友分成很多種，有人是想看妳可以飛多高，真心的朋友則會關心在飛的過程中累不累，聽見歌曲時內心百感交集，她難得示弱流露感情，讓應邀加入本集的音樂合夥人吳青峰驚訝說：「我很少看妳這樣耶！」

張韶涵（左）在《天賜的聲音》掉淚，讓好友吳青峰很是驚訝（微博@張韶涵 ）

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