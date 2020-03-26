張敬軒王菀之合唱《我願意》Sweet過結婚宣言　5大經典同台時刻

張敬軒今日在Instagram上載影片，宣布原定上年11月22日舉行的《盛樂》演唱會將於今年同月同日重新搬上紅館。影片中軒仔以王菀之（Ivana）作品《迷失藝術》作背景音樂，讓樂迷再次回想起二人合作的畫面。雖然未知軒仔今次是否會邀請這位摯友做嘉賓，但兩人合唱的畫面至今仍然讓樂迷不斷回味。

原定上年11月舉行的張敬軒「盛樂」演唱會，今日宣布將在今年11月重返紅館。（「盛樂」演唱會海報）

1. 《手望（守望版）》

軒仔和Ivana老友鬼鬼，雖然二人音樂風格不同，但他們在音樂上不時都有合作，不但互請對方擔任演唱會嘉賓，更曾經推出合唱歌，其中2005年推出的《手望（守望版）》不但是兩人第一首合唱作品，二人在不同演唱會的演繹至今亦讓樂迷津津樂道。合唱版派台後的反應更勝原來版本，亦讓兩人再推出國語合唱版本《隨你》。

按此觀看軒仔和Ivana合唱《手望（守望版）》。

2.《我願意》

除了合唱歌外，二人更留下不少經典合唱場面。2010年張敬軒「軒動心弦」演唱會中，Ivana在情人節當日擔任表演嘉賓。二人在台上合唱王菲經典名曲《我願意》，場面相當溫馨。演唱過後全場觀眾更大叫「咀佢」，軒仔亦在台上輕吻Ivana一下，令當時氣氛更高漲。

按此觀看軒仔和Ivana合唱《我願意》。

張敬軒和王菀之雖然自稱是冤家，實際上就Friend過打Band！（按圖放大）（資料圖片）

3. Medley：《井》、《留白》

同樣是軒仔個唱，二人在2014年「Hins Live in Passion」演唱會的合作則更顯火花。其中一幕軒仔和Ivana在台上坐在鋼琴前對望，不但在台上演唱《井》及《留白》，更各自以眼前的鋼琴合奏兩曲。這段演出不但證明他們非常合拍，亦顯示出作為創作人的音樂功架有多深厚。

按此觀看《井》、《留白》Medley。

4.《末日》

2017年，軒仔和Ivana合辦以友誼為概念的「The Magical Teeter Totter」演唱會。其中一幕他們合唱Ivana的名作《末日》，樂迷除稱讚二人演繹外，亦大讚當時舞台上的生命樹效果華麗。

按此觀看軒仔和Ivana合唱《末日》。

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5.《該死的快樂》

及後軒仔和Ivana合唱《該死的快樂》，但焦點則落在緊接下來軒仔演唱《迷失表參道》的部份。當唱到《迷失表參道》的時候，Ivana則化身Dancer，為樂迷送上熱舞。其實此曲對二人甚有淵源，雖然是軒仔的作品，但Ivana在2013年推出翻唱版。

按此觀看軒仔和Ivana合唱《該死的快樂》。