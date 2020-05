林一峰一晚現身兩台音樂節目　讓香港樂迷真正「有得揀」

每逢星期日晚上9點半,香港兩大電視台也會透過音樂節目對壨,TVB的《流行經典50年》及ViuTv的《Chill Club》選擇在同一時間播放,很難不讓人認為是兩台赤裸裸的一場撕殺。老實說,其實音樂節目萬變不離其宗,《流行經典50年》和《Chill Club》說穿了也是一邊用經典歌曲作招徠,一邊推廣樂壇新舊歌手。不過在剛過去的這個星期較為特別,因為林一峰在同一晚同一時段,分別出現在兩台節目當中,演釋的作品不同,也恰巧反映了兩台觀眾的年齡層。

林一峰在剛過去的星期日,分別在《流行經典50年》及《Chill Club》同時登場。(影片擷圖)

作為TVB的皇牌音樂節目,《流行經典50年》足足播映了4年,以老牌歌手作主打,不時也會邀請年輕一輩上台獻唱,清一色唱經典作品。而ViuTv的《Chill Club》則是一半舊歌,一半新歌。不過今個星期林一峰在兩台獻唱的歌單,雖然年代相差甚遠,不過一支結他一把人聲,還是證明了林一峰對歌曲的駕馭能力之強。

睇下兩個節目同時間分別搵咗邊啲嘉賓

+ 7 + 6 + 5

林一峰與趙學而在節目中演唱《旅程》,久別重逢,讓人懷念。(IG圖片) 在《流行經典50年》中,林一峰演釋了林子祥的《追憶》及《誰能明白我》,兩首也是1984年發行的作品,當年的林一峰還只是8歲,恰好就是吸收著廣東歌黃金年代的養份長大,不過經他演釋下的《追憶》,又絲毫不覺得歌曲老氣。 而《Chill Club》當中,林一峰則選唱了自己的作品,包括《The Best Is Yet to Come》、《離開是為了回來》、新歌《世界中心繼續轉》及妹妹林二汶的作品《無忘花》,全是千禧後的作品。

在兩個節目的選曲當中,完全反映了兩台觀眾心目中的經典,對於《流行經典50年》的觀眾來說《The Best Is Yet to Come》或許「太新」,但同一首歌對《Chill Club》的觀眾來說,可能卻是一代經典,中間的generation gap可謂一道鴻溝。或許有人會覺得,兩個音樂節目在同期播出,會讓樂迷接觸另一方的機會減少,不過兩個節目間的分野清晰,讓香港觀眾真正的「有得揀」,其實也不失為美事一樁。