回顧千禧後樂壇女歌手金獎　容祖兒兩度達成大滿貫奠定天后寶座

要評價歌手實力，各大樂壇頒獎禮成績是其中一個指標。「01眾樂迷」曾分析自2000年起四台頒獎禮男歌手金獎得主，20年來只有陳奕迅及張敬軒先後達成男歌手大滿貫一次，證明即使天王級歌手亦難以在一年內橫掃四大頒獎禮歌手金獎。不過數到女歌手獎項，容祖兒（Joey）在2005及2007年先後2次贏得女歌手大滿貫，用歌手獎項證明其樂壇天后地位。

容祖兒11度贏得叱咤樂壇女歌手金獎，為所有女歌手之冠。（資料圖片）

Joey在2003年憑一曲《我的驕傲》晉身樂壇天后，開始橫掃各大頒獎禮獎項。由於Joey大部分作品，後來都成為各大品牌的廣告歌，因此歌曲更容易入屋，大受歡迎。她在2005年憑《明日恩典》贏盡各大歌曲獎，同時更一口氣贏得十大中文歌曲最優秀流行女歌手獎、叱咤樂壇女歌手金獎、十大勁歌金曲最受歡迎女歌星，及新城勁爆女歌手，首度達成女歌手大滿貫。

歌迷幾乎每年都祝賀Joey在樂壇稱霸。（資料圖片）

Joey的《愛一個上一課》、《零時零分》、《陪我長大》等於2007年推出的作品在樂壇成績優秀，至今仍保留在大部分樂迷的歌單內。正當大家認為要達成歌手大滿貫相當困難，Joey卻在當年再次達成女歌手大滿貫。綜觀近20年的樂壇頒獎禮，只有Joey挑戰大滿貫成功，即使日後再女歌手奪得大滿貫，Joey兩度登頂的記錄相信亦難以撼動。

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其他天后級歌手亦只差一步，唔知佢哋仲有冇機會挑戰大滿貫呢？（按圖放大）（資料圖片）