Lady Gaga出道12年貫徹出位衣著風格　回顧百變女神20個經典造型

無論在台前或私下，Lady Gaga善於以她古怪多變的造型創造話題，在以服裝搶走目光這方面，她可從不是什麼初生之犢。以Vogue為你整理這個〈Stupid Love〉的原唱者風格最激烈的舞台造型吧。

Lady Gaga於 2008 年一躍成為全球巨星當時，她的造型就和她的肺活量一樣引領著眾人目光。當時是個男友風牛仔褲復興的年代，然而Lady Gaga卻用她自己獨有的節奏，穿上蕾絲裝飾的緊身連體衣和生肉鋪成的洋裝，在 2010 年的MTV 音樂錄影帶大獎 MTV Video Music Awards 登場，這是一項對美軍對待同志軍人的態度所做出的諷刺性抗議行動。幾年過去了，Lady Gaga已然證實，無論是在台上或台下，她都是最勇於冒險的時尚變色龍（如果你需要證據，那就看看 2019 年的 House of Gaga 造型典藏。）她曾經穿過的士高鏡球緊身胸衣（在她 2009 年的 Glastonbury 表演上亮相）、在與湯漢斯 (Tom Hanks) 同台的周六夜現場 (Saturday Night Live) 該集中登場的鑽石牛仔風，還有用羽毛裝飾的隱形禮服。而這些都是Lady Gaga以《星夢情深 A Star Is Born》的奧斯卡獲獎演出轉變為大銀幕巨星之前的事。

Lady Gaga於 2008 年一躍成為全球巨星當時，她的造型就和她的肺活量一樣引領著眾人目光。（IG@ladygaga）

緊接在她從下一張專輯 《Chromatica》（原定 12 月 31 日發行）中推出的單曲〈Stupid Love〉之後，Lady Gaga領軍One World: Together at Home 演唱會。這場眾星齊聚的虛擬活動由全球公民組織 (Global Citizen) 和世界衛生組織 (World Health Organization) 為了聲援抗戰新冠肺炎而聯手發起，出場人為Lady Gaga，她已經募款 $3,500 萬美元協助前線人員與幫助冠狀病毒的紓困行動，此外同場演出的還有Billie Eilish、Lizzo 和Taylor Swift等巨星好友們。在這場盛大夜晚開始之前，我們來回顧一下這位獲獎巨星的所有最天馬行空的造型。

▼▼按圖放大回顧 Lady Gaga 20個經典造型▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：名人穿什麼／回顧女神卡卡Lady Gaga 20套改變時尚歷史的精彩造型】