Lady Gaga傳新專輯將與BLACKPINK合作　有跡可尋令可信性大增？

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流行天后Lady Gaga在2016年發布專輯《Joanne》後轉戰電影圈，在2018年憑電影《星夢情深》（A Star Is Born）收錄曲《Shallow》勇奪奧斯卡最佳原創歌曲。睽違近四年都沒有發表個人音樂新作的Lady Gaga終於回歸流行樂壇，上周五（28日）發布新單曲《Stupid Love》，當天就登上全球超過60國iTunes排行冠軍，可見天后魅力絲毫未減。及後她亦承勢宣告將在4月10日推出第六張個人全新專輯《Chromatica》，近日更傳出與韓國女團BLACKPINK合作的消息，令一眾樂迷引頸以待。

Lady Gaga希望藉《Stupid Love》告訴粉絲不要受社會框架拘束，更不要怕面對真實的自己。（Instagram／@ladygaga）

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近日有小道消息傳出，指炙手可熱的韓國女團BLACKPINK將參與Lady Gaga於4月發行新專輯《Chromatica》的Feat.，加上Lady Gaga新專輯的製作人BloodPop關注了BLACKPINK官方及成員的社交媒體，令合作傳聞甚囂塵上。YG曾透露BLACKPINK正在準備推動超大型全球計畫，這次YG亦回應：「正在進行很多工作，如果確定的話將會正式的告知大家。」

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