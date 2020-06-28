歎息橋|Mike Orange舉行原聲大碟演奏會：試下為配樂賦予另一生命

早前觸執毛結他及鍵盤手Mike Orange為ViuTV劇集《歎息橋》配樂，他直言《歎息橋》劇情較複雜，於是一改其他電視劇採用音樂庫歌曲作為配樂的習慣，決定用製作電影配樂的方法創作，以一己之力在四個月內製作出五十多首原聲帶，原聲大碟更已上載至音樂串流平台。近期Mike Orange除為陳蕾新歌《娑婆》編曲外，更宣布7月24日將舉行《歎息橋原聲大碟演奏會》，嘗試用另類方法呈現電視劇配樂。

歎息橋｜觸執毛Mike Orange操刀配樂 棄罐頭音樂呈現羅生門劇情

Mike Orange將在7月24日，於西九文化區藝術公園自由空間大盒舉行《歎息橋原聲大碟演奏會》。（Mike Orange Instagram圖片）

在香港，不少演奏會都會選擇電視劇或電影配樂作為表演曲目之一，但從未試過如Mike Orange自資籌備的演奏會一樣，以單一電視劇配樂為主題。他接受《01眾樂迷》訪問時未有透露今次演奏會所投放的金額，只表示將運用自己積蓄作這次新嘗試。當初觀眾對《歎息橋》配樂印象深刻，評價正面，於是決定製作原聲大碟，如今他再受湯駿業鼓勵，才萌生舉行演奏會的念頭：「佢上網聽完隻碟覺得好聽，就同我講『你應該要用呢啲配樂做啲嘢』。」

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Mike Orange認為配樂不應只是伴隨電視劇或電影，於是希望重新演繹今次隨《歎息橋》而誕生的音樂，為支持者帶來另類體驗：「之前我哋聽呢啲音樂都係睇住套劇，其實我想試下現場聽，睇下如果放喺演奏廳度，冇咗劇集嘅畫面會變成點。」他亦希望透過今次演奏會，助樂手朋友解決燃眉之急：「依家越嚟越多歌手話搞線上演唱會，而呢個係一個真正嘅演出，可以請啲樂手朋友幫手，如果再冇呢啲實體show，可能佢哋都會轉行，到其他人想開演唱會嗰陣，啲人才會唔見晒。」Mike Orange亦相信政府及場地政策有助保障觀眾安全：「本身個場可以坐400個人，依家只係開一半，而且座位表已經安排好觀眾隔住坐。當然觀眾都要保持個人衛生，帶口罩。」

Mike Orange相信，《歎息橋》配樂在脫離劇集畫面後會為樂迷帶來另類體驗。（影片擷圖）

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