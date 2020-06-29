週末音樂節目各出奇謀　ViuTV向寶麗金致敬　TVB用快歌勁舞吸眼球

昨晚（28/6）的ViuTV節目《Chill Club》及無綫節目《流行經典50年》，雖然內容圍繞不同主題，但節目歌單不約而同地以經典金曲為主，各有賣點。其中傅珮嘉及盧巧音繼早前舉行的線上音樂會後再度合作，於《Chill Club》翻唱陳慧嫻33年前成名作《傻女》；而薛家燕則挑戰夏日勁歌，與《流行經典50年》主持邊跳邊唱《火熱動感La La La》。

傅珮嘉與盧巧音亮相《Chill Club》合唱，更希望與趙學而一同舉行演唱會。（傅珮嘉Instagram圖片）

今集《Chill Club》延續上周「寶麗金之夜」主題，適逢寶麗金50周年，一口氣邀請盧巧音、AGA江海迦、傅珮嘉、音樂人徐浩及模特兒黎紀君唱盡寶麗金唱片下首首經典，當中傅珮嘉及盧巧音更合唱《傻女》。另外，鄧小巧在節目中推介新歌《與人同行》，許廷鏗則現場演繹本周「Chill Club推介榜」冠軍歌《無力感》。

點擊大圖重溫今集《Chill Club》歌單：

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而《流行經典50年》則以「夏日」為主題，除有吳業坤親自演繹出道初期的作品《陽光點的歌》外，更邀請「細貓」應智越及安俊豪接連跳唱《夏日Fiesta》及《Sugar in the Marmalade》。而薛家燕更挑戰動感快歌，與三位主持鄭俊弘、譚嘉儀及曹永廉合唱《火熱動感La La La》。

今集《流行經典50年》唱盡有關夏日的歌曲，四位主持更演繹《火熱動感La La La》。（YouTube影片擷圖）