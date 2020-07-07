許光漢身價勁升　娘家「植劇場」竟要收5千港元「培訓費」？

去年因演出《想見你》爆紅的台灣男神許光漢，本身是在娘家「植劇場」培訓出道，如今人氣當旺的他，檔期已經排到出年。不過，現在傳出植劇場將啟動第二期的培育計劃，再向許光漢招手，誰知他卻仍要像其他人一樣照交2萬元台幣（編按：折合約5,359港元）的「培訓費」。據悉，許光漢因不想辜負培育他的植劇場，所以還是乖乖交錢，而工作行程排到full晒的他，斷估應該唔得閒參加培訓課程。

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許光漢2015年報名參加植劇場培訓後，2016年參與演出植劇場的《姜老師，妳談過戀愛嗎？》，當時還入圍第52屆金鐘獎男配角獎，所以很感激植劇場的栽培。據「鏡週刊」報導，植劇場將啟動第二期培育計劃，除了招收新人外，也向之前的學員招手，而且會根據上課的出席狀況，來安排之後的演出機會，許光漢收到這樣的訊息，再加上看到其他人也在討論是否要加入，礙於「同儕壓力」，還是乖乖上繳學費。

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然而，許光漢目前身在內地拍戲，之後的工作檔期已排到出年，勢必唔得閒參加培訓課程。而在外界看來，如今他的身價水漲船高，早已不是新丁，但卻仍是像新人一樣接受這種待遇，讓大家都覺得很稀奇。對此，許光漢的經紀人回應，許光漢未來的工作安排會以電影為主，而且行程很滿，其他則不願多說。

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