《想見你》劇評：愛你就是動機　一場生生不息的「莫比烏斯」之戀

以愛情為題材的台劇沒少過，而對於一直期待能有新主題的我在面對《想見你》時真的被打敗，這明明就是一部愛情劇啊！為什麼燒腦的部分卻比專職的懸疑劇還要更懸疑啊，這不公平！觀眾不只在享受談戀愛的滋味，同時還得去想到底在「穿越時空」這個元素之下有還隱藏多少沒有發現的主線與支線，而我可以自豪的說，《想見你》是我目前看過的台劇當中在劇情在鋪陳上最有意思的，沒有之一。

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為何《想見你》可以獲得如此廣大的迴響？這迴響不只是因為好看，還有掌握了必定會受歡迎的元素，那就是愛情。親情﹑友情﹑愛情是人類必備的三種情感，其中又愛情最為人津津樂道，想想目前破億的台灣電影有幾部是關於愛情？再想想韓劇裡你真的有印象的，有幾部是關於愛情？

我的意思是，愛情延伸出來的戲劇本來就比較好入口，也好引起共鳴。而《想見你》從失去一個人再找到另外一個人，從簡單的失而復得到解決複雜的殺人事件，並以回到過去為題材，有愛情，有懸疑，有穿越時空，掌握了這三個元素，並在劇情當中不斷的鋪陳與翻轉，講了一個非常漂亮的故事。

其實《想見你》最棒的地方是那環環相扣的主線，環繞在「想見你」上，所有支線都依附在這個主線上。（《想見你》劇照）

主題對了，接著是劇情。其實《想見你》最棒的地方是那環環相扣的主線，環繞在「想見你」上，所有支線都依附在這個主線上。一開始以為只有女主角能夠回到過去成為另外一個跟自己長得一樣的人——原來男主角同時也擁有這樣的技能，而且他玩的更犀利！

為了讓自己可以不斷遇到女主角，男主角選擇一直搭上會出事的飛機，為的就是要在這循環當中遇上她。這種無限循環的安排，像極了一種叫做「莫比烏斯環」的結構，頗有哲學意蘊。（編按：「莫比烏斯環」是一種只有一個表面和一條邊界的曲面結構，無限循環。最簡單是用一張長紙條，旋轉半個圈之後再把兩邊黏上成為一個圓型即可。這個結構既無起點、沒有終點也沒有盡頭。）在主線上完美的呈現主題，同時支線也豐富，飽滿又充滿著各種燒腦情節，這絕對是《想見你》最令人津津樂道的地方之一。

為了讓自己可以不斷遇到女主角，選擇一直搭上會出事的飛機，為的就是可以在這循環當中可以見到她。（《想見你》劇照）

劇情好了，接著是角色。這裡的角色因為牽扯了穿越時空，所以每一個時空的角色分別都有著自己的課題要解決，黃雨萱想再見到王詮勝一面，透過穿越時空雖然見到的是跟他長得一模一樣的李子維。陳韻如因為黃雨萱的關係讓李子維喜歡上自己，但最後卻得面對自己不等於黃雨萱而失去李子維，李子維則是在這時空關係當中喜歡上了來自未來的黃雨萱，而緣分將他帶到了王詮勝的身體當中，讓他以王詮勝的身份追求黃雨萱。

單論角色設計的完美程度讓人佩服，無論是李子維的大翻轉，或是陳韻如因為黃雨萱的關係加深的不認同感，彼此之間的矛盾都讓觀眾感到相當揪心！

李子維在這時空關係當中喜歡上了來自未來的黃雨萱，而緣分將他帶到了王詮勝的身體當中，讓他以王詮勝的身份追求黃雨萱。（《想見你》劇照）

角色有了，接著是演員。柯佳嬿的演技沒有話說，從最精彩的那部分，陳韻如與黃雨萱的眼神或是整體感覺是能夠「感受」出來的，但她們用的是同一個身體，就連我都感受到兩人的不同了。那不只是個性的不同，到最後幾集時陳韻如假裝自己是黃雨萱時的演技真的高到爆錶，相當厲害。而許光漢的暖男形象實在太強大了，你不得不說這個選角實在是完美。

《想見你》打破台劇的高度，這點我想是毋庸置疑的。要愛情，從開頭的兩小無猜到後面的虐心無情，打破輪迴的最後一次見面等等，你說這樣不夠愛情嗎？要懸疑，從第一集開始就出現的李子維就抓住觀眾的眼球了，他不是死了嗎？那他是誰？這個點到中間解開，接著還得跟著解開到底是誰殺了陳韻如，你說這樣不夠懸疑嗎？穿越時空還是意識附身通通誠意滿滿的在劇情當中玩給你看，你要怎麼說《想見你》不好看？

謝謝《想見你》願意給我們一個彩蛋，讓這最酸的部分化為最甜的滋味，滿足了每一個觀眾的失落。（《想見你》劇照）

總結於《想見你》，我以為我終於可以一直待在妳身邊了——但無奈我只是困在這個輪迴裡面，一次次的讓妳愛上我，卻也一次次的要離開妳。每個無奈都是愛情裡最酸的部分，但謝謝《想見你》願意給我們一個彩蛋，讓這最酸的部分化為最甜的滋味，滿足了每一個觀眾的失落，滿足了我們心中的遺憾，以及李子維與黃雨萱的遺憾。

劇名：想見你 Someday or One Day 導演：黃天仁 演員：柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟 類型：劇情、浪漫、科幻 年份：2019 集數：13集 片長：90分鐘（含廣告） 推薦：10分

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