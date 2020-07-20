【本週Jer住你】謝安琪邊錄音邊學創作　張繼聰讚太太造歌有諗頭

音樂人Jerald（陳哲廬）早前先後邀請謝安琪（Kay）及麥浚龍（Juno）接受網台節目《本週Jer住你》訪問，除分享過去3年製作《the album》系列概念大碟的感受，亦大談自己在創作路上的經歷。今集Jerald就請到阿Kay的另一半張繼聰（Louis）受訪，傾談他和Jerald的合作經歷，期間說起Kay近年的音樂作品時，他直言老婆近年在音樂事業上成長不少。

今集《本週Jer住你》邀請張繼聰（右下）做嘉賓，期間談起Jerald（右上）與徐繼宗（左下）有份參與的概念專輯《the album》。（節目截圖）

讚《The Album》成經典日台難複製 獨愛兩首《寂寞》

過去3年，Louis在《the album》創作期間一直陪伴太太，但過程中只會細聽碟中作品，不會與Kay討論專輯創作方向。他認為《the album》屬近年來香港樂壇的經典之作：「呢樣嘢喺樂壇真係好難再發生，甚至乎你聽台灣、日本，都唔係咁多地方會發生一件咁嘅事。係要有一班咁樣嘅人，全部都有同一個條件、諗法，先會做到呢隻碟。」

Louis亦點名大讚徐繼宗作曲的《寂寞就如》及《其實寂寞》：「嗰兩隻歌啱啱mix好嗰陣，我同老婆兩個人喺日本旅行，我哋嗰陣周圍揸車，成個過程就係一路揸車一路聽住呢兩首歌。我覺得你哋拿捏到個藝術成份，啲歌又好娛樂性，好好聽。」

張繼聰認為樂壇很難再出現如《the album》般認真創作的概念大碟。（節目截圖）

見證太太3年來成長 做大碟學懂參與幕後創作

相比製成品的質素，Louis直言更看重太太在過程中的成長。Kay在《the album》的參與製作程度比以往的專輯高很多，Louis認為她對自己的音樂有更多想法，亦看到她開始在創作路上有成長：「有時聽到阿Kay講，佢會覺得嗰個編曲應該要咁（樣）編，個mixing應該係點樣（做）。我覺得佢作為一個音樂人，佢真係參與多咗幕後製作，就算係演唱會，佢都會主理成個flow（流程）。」他覺得《the album》是Kay學習如何創作的第一步。

Louis坦言最近受老婆啟發而重拾創作興趣，又認為二人在出道初期所面對的壓力與別不同。相比Kay憑《囍帖街》、《年度之歌》等作品走紅，彼時Louis的創作卻未受注視，然而他後來卻找到當中隱藏的創作空間：「橫掂都冇人理我，咁我梗係玩癲啲啦！」Louis亦在創作過程中找到自己方向：「一個表演者最緊要就係搵唔搵到自己最舒服、最好嘅狀態。其實每一個人都可以發光，你搵到自己嗰個方法就會發光。」