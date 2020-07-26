黃偉文回憶18年前創作《燕尾蝶》　感激監製信任：從不改一隻字！

填詞人黃偉文（Wyman）繼續分享家中珍藏的「Y手稿」，今次上載Shine的代表作《燕尾蝶》，Wyman解釋：「足不出戶多天我呢幾日開始有啲鬱悶，希望睇返呢份詞可以有種心靈上出咗去散步嘅感覺，亦都希望俾你一種舒服（嘅感覺）。」他除了分享《燕尾蝶》背後的創作理念，更趁機對唱片製作人Evi Yang表達謝意。

《燕尾蝶》收錄在Shine在2002年推出的首張EP《電影男孩》，全碟所有歌曲都由James Ting及Evi Yang監製，而Wyman則獲邀為碟內所有廣東歌填詞。相隔18年後再看《燕尾蝶》的故事，Wyman覺得Evi對他的填詞生涯相當重要：「她又懂得我又相信我，所以從來都零管束，一直放任我寫自己喜歡的題材，而且從不改我一隻字。」

製作人Evi Yang在製作《電影男孩》EP是給予Wyman很大自由度，對後者的填詞生涯意義甚大。(黃偉文Instagram圖片)

《電影男孩》內所有歌曲都以電影命名，包括《燕尾蝶》，那是源自1996年由岩井俊二執導的同名日本電影。由於Shine在出道當年已經拍攝4部電影，Evi認為需要為這兩位演而優則唱的大男孩確立鮮明定位，因此需要Wyman在作品中滲入電影元素。後者認為當時寓工作於娛樂：「簡單來說就是古今中外天南地北任我自己揀6套戲名來寫，於是我法國、日本、台灣、香港、荷里活電影全部都揀了……只有最了解我的合作伙伴，才知道我其實有得玩就開心。基本上每一首和Evi合作的作品，我都是『玩』出來的。職場上的幸福，莫過如此。」

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網民除留言指非常喜歡《燕尾蝶》，亦表達如《祖與占》、《盜日者》等其他同碟作品的喜愛，而Wyman則最喜歡《去吧！旺角揸Fit人！》。這首歌以1996年港產片《旺角揸Fit人》命名，看來Wyman對香港電影仍是情有獨鐘。

Wyman最愛碟中《去吧！旺角揸Fit人！》。（黃偉文Instagram截圖）