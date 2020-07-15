黃偉文爆《借過》初稿曾被容祖兒「彈鐘」　天后自嘲：邊個咁大膽

隨新冠肺炎（COVID-19）疫情再有新一輪爆發，填詞人黃偉文（Wyman）再於社交網站分享「Y手稿」，陪伴樂迷居家抗疫。最近Wyman上載一頁《影迷會》手稿，原來這份歌詞在多年前曾被某位樂壇天后彈鐘。

Wyman透露：「某女歌手看到之前幾首『初稿』歌詞，有天突然問我：『咁你搵唔搵得返好多年前俾我彈鐘嗰首《影迷會》呀？』」他直言，除因廣告歌客戶有意見外，其餘時間這位女歌手都未拒絕過自己的歌詞，所以自己已經忘記這段經歷：「我自己結果也是喜歡現在出街的第二稿多一點，雖然初版這個Idea也有它有趣之處。」由於歌詞的第二頁手稿不翼而飛，Wyman鼓勵網民：「如果真是很有時間又很喜歡填詞，試試幫我把這扮詞缺失的部份補完，可以唱埋錄埋更好。填得好的我不敢答應有什麼獎品，但會貼堂，不過一說到歌詞我就有點Harsh的，可能一個貼堂都冇㗎。志在好玩才好。」

Wyman故意遮蓋手稿右上角的文字，讓樂迷透過文字猜測《影迷會》最後變成哪一首正式面世的歌曲。不少網民看完初稿後，都認為《影迷會》正是容祖兒（Joey）名作《借過》的初版歌詞，又希望Joey能拍片試唱一次。而Joey亦現身自嘲：「邊個咁大膽。」Wyman笑指：「條友要求好嚴格㗎，咪睇佢平時笑口噬噬呀！」

點擊大圖睇更多Joey靚相：