樂壇核數師｜林奕匡因《龍珠》寫《精神時間房》　罕有上榜即奪亞

一首全新上榜歌在樂壇龍虎榜打入中上游位置已經不簡單，要直接衝擊冠軍寶座幾乎是不可能。不過來到2020年第30周，林奕匡（Phil）新歌《精神時間房》空降「Chill Club推介榜」亞軍，情況確實相當罕見。

新上榜即空降亞軍 成績近年來罕見

《精神時間房》靈感來自動畫《龍珠》中，孫悟空決定閉關修煉的地方，帶出每個人遇到挑戰或樽頸位，就需要自己獨自再找辦法加倍努力，就如Phil上年離開香港深造、寫歌一樣。創作方面就如3年前作品《查無此字》相似，旋律從一段敲擊樂段落出發。

這首新歌初次登上「Chill Club推介榜」就坐穩亞軍，不論在電視台或是電台的樂壇龍虎榜，這個成績在近年來已是相當罕有。但歌曲未登上各大電台流行榜，就已經在電視台的龍虎榜取得佳績，如此現象亦讓外界猜測Phil的派歌政策是否有變。不過，《精神時間房》其實早在7月初就已經派台，縱使Phil近日受傷，但他仍繼續接受電台訪問，務求歌曲有足夠曝光率，看來這個現象與派台策略無關。

同一專輯 6首歌派台派足兩年

以往歌手的專輯都會精選兩、三首主打歌派台，而Phil過往亦只會挑選最多4首歌作主打。不過Phil自上年《買不到的快樂》起，所有派台歌都是出自今年4月推出的大碟，共收錄8首作品的《Finding Charlie》，而《精神時間房》已是專輯內第6首派台歌。

要數一張幾乎將所有歌派台的大碟，近年來亦只有麥浚龍和謝安琪2018年展開的《the album》系列。大碟以兩人飾演的董折和浦銘心的故事作概念，每人擔任約3-4首派台歌主唱，看似是兩個音樂人各自的作品，實際上是鋪墊整張專輯的故事，最後才以實體專輯作結。而Phil的《Finding Charlie》則以創新創作風格為賣點，收錄近年來呈現不同曲風的作品，不過單張專輯共有6首派台歌，在近年主流樂壇仍是相當罕見的現象。

麥浚龍、謝安琪為期3年的《the album》系列概念大碟一直深受樂迷所愛，絕大部分歌曲在樂壇排行榜上均取得不俗成績。 (資料圖片)

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「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：