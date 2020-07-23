重溫方皓玟7年7首精品　自成一格唱出倡議型音樂路

這些年，我城所發生的種種變化，若用文字鉅細無遺去敘述，可寫出如字典般厚的書。小明（方皓玟別名）則一直用她的音樂去記錄、去抒發及為同住在這片土地的各位打氣。回顧她的音樂路，離開大公司後，她一步一步，將她在這個城市所經歷到的、受啓發的，化作旋律與歌詞，一首一首歌寫出來，唱出來。

她是香港人，也一直用音樂勉勵其他大家 - 「我們自己本身就是傳奇」。更重要的是，世界怎樣變，當下這一刻至最重要，因為未來始於現在。不如我們由現在回望過去，盤點小明為我們寫過哪些心靈雞湯，縱使全城在變遷，努力去面對是美麗以後，珍惜所有。

2014年 〈Life Is So Beautiful〉

Life is so beautiful 心靈的自由 不在乎誰和誰給你傷口

於台灣出道的方皓玟，唱起國語歌有另一種口氣，懶洋洋的唱著，叫人不要敗給執迷，心中有愛的人心靈就富有。確實，同一件事情，因著每個人都活在自己的意識中，有各種不同看法。更重要的是，因為我們沒法控制外境，只有心境，小明提醒我們，生命很美，當你聚焦於「愛」上面，你便讓心自由了。另外作為一個由她國語歌聽起的樂迷，很懷念她的國語作品，希望有機會也多創作一首半首給她的國語歌迷。

2015年 〈你是你本身的傳奇〉

只要相信夢 定能飛 高與低 得與失 即使無法躲避 你是你本身的傳奇 憑著你志氣會成大器

順暢悅耳的旋律，載著形容人生不順利的歌詞，而庸庸碌碌的平凡人生，當中的辛苦，應該都在歌詞中被完整表達。長大，不是被現實磨滅變得看輕自己，而是接受無論周遭的看法為何，我們的存在本身就是傳奇。此曲當年至今都極受歡迎，除了於頒獎典禮成績優異，更被多位歌手如鄭欣宜、趙學而、葉文輝、許靖韻翻唱過，可見歌曲受喜愛的程度。趙學而更在演唱會上說過：「多謝方皓玟寫呢首歌，多謝我人生嘅經歷，令我每一次唱呢首歌都喊。」即使不完美，只需經歷你自己。

〈終於好天氣〉、〈假使世界原來不像你預期〉…方皓玟7年7首精品勾起香港人的共情，走過艱難的日子：

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