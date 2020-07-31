田馥甄《先知》化身愛情操控者　MV與外籍男模奉旨談情：好有感覺

台灣女神田馥甄（Hebe）最新單曲《先知》，曲風重現60、70年代的迷幻搖滾及電子樂的氛圍，MV亦是充滿科技迷幻！田馥甄在MV中化身「愛情操控者」，其中一幕是由外籍男模趴著爬行、她則是蹲著端詳對方，她直呼：「好有感覺喔！」

新歌《先知》拆解在愛情裡的知與不知，田馥甄有感表示：「談過戀愛的人都知道，道理我們都懂，你也知道不應該怎麼樣，但你就是控制不了你自己。」她自認直覺敏銳，雖不是愛情裡的先知、卻是關係裡的先覺，能知覺2人關係的細微變化而一一面對它，但也表示：「在感情裡，自己不喜歡被對方操控，所以自己也不會想操控對方。」

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田馥甄在MV一連更換三套造型，展現白淨典雅女神、黑色俐落女子、時尚黑白裙裝不同面向；其中她穿著白色典雅禮服，指揮100位合唱團學生組成的合音天使，並讚：「你們真的好可愛，真的好會唱歌！因為我聽到的是美妙舒服的聲音。」

而她與外籍男模的對戲，男模跪趴在儀器輸送帶上，田馥甄則低蹲凝視，拍完她開玩笑說：「好有感覺喔！一直抖、一直顫抖，因為我蹲在那邊腿很酸，他也一直抖，我們兩個都一直抖。」更自嘲兩人都是「抖抖人」。

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這次她首度與製作人小安合作，小安爆料田馥甄不為人知的一面：「個性看似大方的Hebe，每當唱到需要表現撒嬌或性感語氣的段落時，就會開始在配唱室裡亂開玩笑，原來是她害羞了，因為害羞，她的語氣也會開始越唱越Man」。而《先知》這次也同時跨足影壇，成為由廖明毅執導，林柏宏與謝欣穎主演的奇幻愛情電影《怪胎》主題曲。

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