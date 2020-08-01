新婚潘瑋柏曾做水泡？《第二順位》MV出動千萬私伙「蝙蝠車」

台灣歌手潘瑋柏（潘帥）日前開心宣布做人夫，豈料喜訊變調，老婆Luna（宣云）遭內地網友起底，包含年齡疑造假、疑似動刀整容等，各種批評開始在微博發酵。潘瑋柏心疼愛妻受屈，更不滿人格遭到貶損，昨晚委託律師發表不排除訴諸法律的聲明，大動作保護嬌妻。

Luna是前東方航空空姐，嫁給潘瑋柏後人氣一飛衝天，IG粉絲從數千人暴增至逼近6萬人，不少人誇她氣質出眾、外型亮眼。不過隨著黑歷史見光，無論是IG或者微博都湧入不少謾罵，一夕之間成為全民公敵，心情勢必非常難受。潘帥忍了3天後怒槓酸民，認為夫婦的名譽嚴重受損，透過律師聲明捍衛權利，要求發布謠言的網友必須刪文，並對潘瑋柏、Luna夫婦公開致歉，否則將依法追究。

潘瑋柏老婆Luna是前東方航空空姐，婚訊曝光後IG粉絲從數千人暴增至逼近6萬人：

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剛升格人夫的他將在8月推出新作《Mr. R&Beats 節奏先生》，享受新婚生活之餘，卻透過自創新歌《第二順位》唱出做水泡的心聲，形成強烈對比。他親自構思MV概念，想藉此表達在感情世界若出現《第二順位》的選擇，沒有誰會是贏家的想法，但劇情並不灑狗血，他化上「受傷妝」，演繹痛苦、頹廢模樣。

此外，MV大手筆出動飛車爆破特效，潘瑋柏還首度出借價值千萬的帥氣「蝙蝠車」，車子一現身頓時成為焦點，只是顧及海風吹起的砂石會刮傷車身，劇組緊急停機3小時，租借拖吊車將「蝙蝠車」從棚內移駕到海邊，相當小心翼翼，MV已在31日上架。

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