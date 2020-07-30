39歲台灣歌手潘瑋柏（潘帥）之前在社交平台宣布，已經與26歲空姐女友宣雲（Luna）結婚。潘瑋柏出道19年來，感情生活被受外界關注，之前因為好友羅志祥（小豬）的「多人運動」事件，曾被牽連在內。潘瑋柏一直低調處理感情，過去潘瑋柏與歌手張韶涵、內地藝人吳昕、地產千金楊馥瑜、女星賴薇如傳過緋聞。到底Luna是怎樣突圍而出，成功收服他呢？

7月27日潘瑋柏在社交平台上發放一張一家四口去日本旅行的「全家福」，藉此宣布婚訊：「我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！希望大家能給予我們祝福，我們在這裏謝謝你們，也希望你們也能找到屬於自己的幸福。」

5年地下情 如何隱藏？

潘瑋柏過去一直堅稱單身，沒有公開過女友身份，因此他與多位女星曾傳出緋聞，留下不少情史。26歲的Luna與潘瑋柏相差13年，早於2015年開始地下情。Luna與他過去的緋聞女友大有相似，一樣外表甜美，有雙大眼睛。潘瑋柏為了捍衛這段感情，一直有意保密。最為人想知的是，他們的5年地下情是怎樣隱藏？

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Luna工作於上海東方航空，居住上海。潘瑋柏為了親近二人的住處，在距離不到3公里的靜安區買了一棟豪宅。潘瑋柏經歷以往的緋聞，為了低調藏愛，據傳二人這5年的戀情全憑DJ好友李晨及韓帥擔當司機，接送女友到潘瑋柏的豪宅，來順利圓滿平日的約會。其實Luna有3招，成功擄獲潘瑋柏的心，讓潘瑋柏願意與她廝守一輩子。

26歲空姐宣雲（Luna）除了獲網友大讚「最美空姐」，更遭起底。（Luna宣@微博）

特質二：入得廚房 出得廳堂

宣雲Luna的樣子十分甜美，臉尖尖、眼大大、皮膚白皙，她的泳裝照身材有前有後難怪有「最美空姐」之稱。有指Luna的家底相當雄厚，是一位白富美。Luna 是Chanel的粉絲，她的微博上最不乏的，就是名牌服飾和包包。Luna因為工作而經常出國旅行，趁機購買名牌Chanel。

「最美空姐」的宣雲Luna泳裝，十分迷人。(Luna宣@微博)

婚事消息傳開後，讓一眾粉絲驚訝，當時潘瑋柏否認結婚消息，表示：「謝謝大家這麼關心我的大事，小的目前未婚，也還沒有人願意嫁給我，哈哈，但已收到大家關注，我會繼續努力。」之後年底傳出Luna懷孕，二人在美國秘密結婚的消息，公司出面澄清指潘瑋柏還是未婚。潘瑋柏的感情事從不公開，更將婚事絕對保密，就連圈中好友都完全毫不知情。因此已婚消息曝光之後，震驚演藝圈中一眾好友，他們的反應大到更加上了微博熱搜。

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特質二：入得廚房 出得廳堂

宣雲Luna的樣子十分甜美，臉尖尖、眼大大、皮膚白皙，她的泳裝照身材有前有後難怪有「最美空姐」之稱。有指Luna的家底相當雄厚，是一位白富美。Luna 是Chanel的粉絲，她的微博上最不乏的，就是名牌服飾和包包。Luna因為工作而經常出國旅行，趁機購買名牌Chanel。

「最美空姐」的宣雲Luna泳裝，十分迷人。(Luna宣@微博)

除了外在美之外，宣雲Luna亦有她的內在美。Luna喜歡摘錄一些文章訴說心情，感言：「如果沒有你，我仍舊可以生活得很好，但我卻願意跟你在一起，這才是愛情。愛的本質就是情願。情願為你做很多事，情願放下一切為你，情願妥協，情願再風雨兼程也要共度一生。」眾所周知，潘瑋柏是圈中知名的吃貨男星，有 「潘胖」之稱，而原因就是「幸福肥」。

潘瑋柏近年被指愈來愈胖，體重上升的他後來決心減肥。(Instagram@willpan23/Luna宣@微博)

Luna 她對烹飪有一手，她不時都會在微博上分享自己做的菜、甜點，曾經拍片教煮健康的蝦仁藜麥飯。她表示：「一直很喜歡研究美食，也會經常照着網上喜歡的博主做各式各樣的好吃的。在美食中能找到治癒自己的小確幸。這次嘗試拍了一期治癒系的vlog; 蝦仁藜麥飯，健康易學，很適合一個人的時候做給自己吃。」Luna入得廚房，出得廳堂，懂得留住男人的胃，難怪獲得老爺的歡心，成為最佳媳婦。

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特質三：信任度高

今年潘瑋柏的好兄弟羅志祥爆出「多人運動」的醜聞，事件牽扯其他男藝人被網民質疑有否參與性愛派對。潘瑋柏身為小豬圈中多年的好友，當然亦被牽連在內，背上「渣男」的嫌疑。當時網上一度流傳潘瑋柏的一個IG私人賬號，指他用來關注女網紅，以挑逗的言語來跟她們互動。

潘瑋柏因為與羅志祥是多年來的圈中好兄弟，感情深厚，難怪被指有機會參與多人性愛的派對。(Instagram@willpan23)

謠傳一出，潘瑋柏很快就登上微博熱搜榜單。不過潘瑋柏沒有因此跌倒，反而將「小號勾搭網紅事件」加入《創使者世界巡迴演唱會》預告短片中來自嘲一下，同樣間接澄清事件的子虛烏有。雖然潘瑋柏的緋聞事件傳出，不過沒有影響到他與Luna之間的信任。Luna與潘瑋柏拍拖多年來，沒有管束男友的工作，放手男友參與內地節目，當他人的螢幕情侶，不畏他傳出各種緋聞。他們的感情依舊堅固，信任度極高，更加私定終身，定下婚期。

宣雲Luna對於潘瑋柏十分信任，曾經暗示：「我偶爾會懷疑人、懷疑感情，但很多時候，我還是挺蠢的，也願意相信人、相信感情。」

宣雲Luna對於潘瑋柏的愛默默付出，為了配合另一半的事業，從不說過半聲，即使過去種種緋聞情史，她依然相信自己的另一半。從前的潘瑋柏不會公開自己的感情，堅持一直低調處理感情，如今二人終於排除患難，修成正果。潘瑋柏終於可以公開自己結婚的喜事，向外界公開愛妻的身份，展開他們的家庭生活。