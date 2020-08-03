樂壇核數師│何雁詩新歌終打入903　仍無緣到ViuTV宣傳：要尊重TVB

出身自無綫（TVB）歌唱節目《超級巨聲》的何雁詩（Stephanie），上年11月約滿離開星夢娛樂後，改以獨立歌手身份繼續工作，並以《致有夢想的人》開展「夢想三部曲」。上星期，第二部曲《絕望時請點播》成功更打入「903專業推介」，是Stephanie自2010年參加《超級巨聲》至成為歌手以來，第一首「903」上榜歌，今周從第17位上升至第11位，在「中文歌曲龍虎榜」更打入前十位置。不過目前仍為TVB藝人的她坦言，如今在歌曲製作及宣傳上仍有一定限制。

劇集劇純粹作宣傳工具 難打入電台榜

Stephanie的派台歌並非清一色屬劇集歌曲，在2013至15年MusicNEXT時期，她曾推出《綿羊仔》、《線上情歌》等作品，可惜反應一般；到2015年3月加入星夢後，派台歌就改以劇集歌曲為主，但4年間仍有《只想可以跟你走》、《包庇》等非劇集單曲，但從未有一首歌能打入「903專業推介」。

Stephanie接受《01眾樂迷》訪問時指，劇集歌要登上電台排行榜確實有一定難度：「本身我以前唱比較多劇歌，但係因為變咗會幫助宣傳套劇，所以本身劇歌都係難啲上電台榜嘅。」被問到相關結果會否與星夢和商台關係有關，Stephanie並不認同：「星夢以前都有Alfred（許廷鏗），依家又有Hubert（胡鴻鈞），佢哋（作品）都有上過903嘅榜，出席過佢嘅頒獎典禮。我覺得主要係同曲風有關，以前唱嘅曲風未必係903（DJ）會鐘意、選擇嘅音樂，所以今次第一次上到都好開心。」

Stephanie最近推出新歌《絕望時請點播》，她不時在IG上載拍攝MV的花絮。（何雁詩Instagram圖片）

與無綫仍有合約 新歌無緣登上ViuTV

既然Step已成為獨立歌手，難度《絕望時請點播》能有機會挑戰「Chill Club推介榜」，甚至登上《Chill Club》舞台？其實Stephanie在TVB的經理人合約尚未完結，她亦坦然將自己作品派台到「Chill Club推介榜」有一定難度，甚至出歌亦受限制：「其實我出到呢首歌，都要多謝TVB畀呢個機會我可以自己出。因為依家就算我獨立自資，都要透過公司批准先可以（出歌），所以呢方面都想尊重公司。」

不過Stephanie坦言十分渴望他日能登上《Chill Club》舞台：「如果要上ViuTV都有少少困難，始終我仲係TVB嘅人。不過我都好想有機會上去宣傳下，因為依家自己做歌都冇以前咁大嘅平台（宣傳新歌），有機會嘅話，乜嘢平台都想試下上。」

Stephanie老公鄭俊弘在出道初期也有「903專業推介」上榜歌。（何雁詩Instagram圖片）

點擊大圖睇2020年第31周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：