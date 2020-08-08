全球11間華語電台嚴選　周杰倫蘇打綠李榮浩成2020上半年20大金曲

由Hit Fm聯播網、馬來西亞MY、新加坡UFM100.3、加拿大中文電台、酷狗音樂聯合主辦，並與11間全球優秀電台共同舉辦的《流行音樂全金榜》，今天揭曉2020上半年20大金曲。

2020上半年20大金曲，包括周興哲《受夠》、貓速公路《挨你一槍》、賴淞鳳/文慧如《多一點關心》、田馥甄《皆可》、光良《反方向》、朱浩仁/蔡恩雨《洗洗洗洗手》、李宇春/肖戰《歲歲平安》、李榮浩《等著等著就老了》、周杰倫《Mojito》、胡66《後來遇見他》、韋禮安《不用告訴我》、張藝興《玉》、梁靜茹/艾怡良《飄洋過海來看你》、陳立農《我夢見你》、鹿晗/吳亦凡《咖啡(LH x KW)》、華晨宇《鬥牛》、劉雨昕《節奏病》、蕭敬騰/林俊傑《Hello》、蘇打綠《Tomorrow will be fine.》和蘇慧倫《真面目》。

按圖睇部份得獎歌曲專輯主視覺：

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綜觀2020上半年20大金曲，可以看到在疫情期間發表的防疫歌曲，引起共鳴，像是朱浩仁/蔡恩雨《洗洗洗洗手》和李宇春/肖戰《歲歲平安》；而天王、天后們的驚艷合唱，以及意想不到的歌手合作歌曲引爆話題，像是蕭敬騰/林俊傑《Hello》、梁靜茹/艾怡良《飄洋過海來看你》、鹿晗/吳亦凡《咖啡(LH x KW)》和Nicole賴淞鳳/文慧如《多一點關心》；而久別重逢的歌手，一推出作品便氣勢長虹，像是蘇慧倫《真面目》和蘇打綠《Tomorrow will be fine.》；或是在流行音樂全金榜一有作品就登上冠軍寶座，像是周杰倫《Mojito》、田馥甄《皆可》、陳立農《我夢見你》、周興哲《受夠》和張藝興《玉》。

在音樂歌唱節目，拉抬氣勢的歌手作品表現不同凡響，像是華晨宇《鬥牛》和劉雨昕《節奏病》；或是在歌曲中尋找自我、自我創作，像是來自親身故事經歷的光良《反方向》、李榮浩《等著等著就老了》、韋禮安《不用告訴我》和貓速公路《挨你一槍》；以及在各大網路及數位直播平台展露頭角，創造流量的胡66也憑《後來遇見他》打入金榜。

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