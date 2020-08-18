愷樂爆肌前男友K. Swo剖白6年舊情　3年前計劃結婚卻分手？

K. Swo曾以本名許晉豪出道，卻成一片歌手，隔14年以饒舌歌曲〈太熱了〉再戰歌壇，今上街頭脫衣快閃演出，精實肌肉讓人大飽眼福。他提到當年發片成績不佳，毅然而然把音樂夢深藏於心，卸下光環轉行當上班族、投資房地產等，如今一舉圓夢，究竟存了多少積蓄？他笑說：「應該夠做幾張專輯。」

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荷包滿滿的他外型酷帥，心思卻無比感性，坦言以為每段戀愛都會走向結婚的happy ending，無奈事與願違，跟上任女友分分合合2年多，約在2個月前恢復單身，「我心很軟，很容易復合。」隨後他又充滿自信，笑稱不會主動把妹，多是女方投懷送抱？K. Swo急忙否認：「都是朋友介紹！女生不敢主動跟我打招呼，因為我的臉（很兇）。」

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而他和愷樂有段舊情，今一度避談細節，最後只透露2011年透過朋友介紹，交往6年在2017年分手，後來偶有聯繫，日前愷樂捲進小豬和周揚青的感情風暴，他傳訊鼓勵她不論事情變得多糟，總是會變好的，隨後不忘強調：「我不太想消費人家。」

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K. Swo今上街脫衣秀肌肉，渾身刺青成為注目焦點，當中左胸口有亡友高以翔的肖像，他感性表示：「2006年在夜店認識高以翔，他是我最愛的人。」高以翔去年不幸離世，K.Swo在告別式時難過暴哭，今年1月在胸口留下刺青紀念，身上有無蝴蝶之類的情侶刺青？他笑說：「結婚之後可以刺，不然就要刺到上百個了。」

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