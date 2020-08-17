楊丞琳婚後長期異地戀　一招打破地域界限　與老公李榮浩合作出歌

楊丞琳在出道20周年之際推出新歌〈像是一顆星星〉，由老公李榮浩製作、填詞，夫婦合力誕出作品，實為喜事，李榮浩說有20年經歷的藝人都有共同點，追求的東西一旦過了某段時間，就會越來越專注在專業上面，這個時候即使不發光，也已經是顆星星，「即使私下很輕便，但也是自帶了星星的魅力。」顯見在他眼中，老婆魅力非凡。

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夫婦受到疫情影響長期分隔兩地，這回是楊丞琳出道以來首次採用雲端錄音，與製作人分開完成的作品，日前她穿著MOSCHINO當季亮片水晶禮服，搭配手工星星頭飾拍攝單曲封面，為此控制飲食數月，她忍不住說等收工後就要點杯珍珠奶茶犒賞自己。〈像是一顆星星〉同時也是她的《LIKE A STAR》出道20周年世界巡演主題曲，另換穿法國高級訂製服品牌Alexis Mabille，展現和主題相互輝映的高貴古典美。

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她宣布演唱會於11月6、7、8日在台北小巨蛋起跑，表示：「在籌備這場新巡演的一開始，我並不確定自己還能做什麼？但是在這個探索的過程中，我一直在思考下一個階段的楊丞琳還能做什麼？我很幸運能夠和一群專業人士合作，因為有這些幕後精英投射在我身上的任何想法，都一點一滴成就了舞台上發光的我。」主題曲〈像是一顆星星〉將於18日數位上架。

楊丞琳宣布舉辦出道20周年巡演。（IG@rainie77）

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