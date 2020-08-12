楊丞琳拍片親手剪掉長髮獲激讚　盤點一眾變短髮後更索台灣女神

楊丞琳換髮型了！而且是俏麗的短髮，還染了淺髮色，她在自己的VLog分享變髮過程，擔心廣告廠商和喜歡她長髮造型的粉絲不喜歡，她急忙表示為了廣告隨時可以還原本來的長度。

在最新一集的VLog影片一開頭，楊丞琳就先打了預防針「我覺得我要做這件事情是會讓你們失望的」還說上次做已是10年前的事了，原來當天她到髮廊剪去一頭長髮，而且花了7個多小時染髮，最後以全新的面貌示人。

楊丞琳最新短髮look大家喜歡嗎？（點擊放大瀏覽）：

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有些女生在剪去一大段長髮時會難過得想哭，但楊丞琳表示有點緊張和興奮，因為已經10年沒看到短髮的自己，髮型師還特地讓楊丞琳自己動第一刀，直接將鎖骨以下的頭髮剪掉，沒想到楊丞琳覺得不過癮，想再多剪一點。

楊丞琳說自己因為新作品的緣故，不得不換髮型，所以影片最後向廠商喊話：「我在這邊跟所有廣大的廣告商們說一下，如果你們很怕這種淺髮色，跟如果你們想找我是因為喜歡我長頭髮的話，沒有關係喔，我們都可以做給你喔！千萬不要因為我的新髮型而嚇到，這是為了別的作品，去做的新造型。但我們可以為所有的廣告還原你們想要的樣子。我希望所有的粉絲們不要討厭我，尤其是愛長髮琳的你們。」

「丞哥回來了！但這次丞哥不是man的，我個人覺得應該帶一點點……應該有性感吧？」楊丞琳說完自己都笑了。

其實除了楊丞琳為作品忍痛剪髮，代言洗髮精的賈靜雯也為了新戲《媽，別鬧了！》剪掉長髮，而且擔心不夠貼近角色，又在剪了一次，跟楊丞琳一樣也是學生頭（點擊放大瀏覽）：

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至於更短的就屬張鈞甯了，她為了新戲《誰在你身邊》一口氣剪掉20公分，是有史以來最短長度，但她相當喜歡自己的新髮型，「會被自己帥到！」，甚至放話下次要挑戰寸頭（點擊放大瀏覽）：

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：楊丞琳親手剪掉長髮，溫情喊話：「不要脫粉！」，盤點3位戲劇女神短髮造型】