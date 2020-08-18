樂壇核數師｜王君馨新歌《Casada》登903亞軍　再有港姐三甲達標

今期焦點，一定是王君馨（Grace）！ 繼何雁詩後，今年Grace以G.Racie名義成為第二位TVB獨立歌手，早前推出國語單曲《Casada》，結果在本周「903專業推介」急升13級得亞軍，成為第二位香港小姐三甲出身的歌手奪得這個成績。

將冷門Reggaeton曲風搬入主流

《Casada》由Grace與音樂人SHIMICA攜手作曲及填詞，採用在香港樂壇較少見的Reggaeton（雷鬼動）風格。Reggaeton結合了說唱、拉美和加勒比海的音樂風格，發展至今亦開始融入其他曲風，相信讀者聽過上年熱爆全球的《Despacito》後，就會感受到Reggaeton帶來的強烈節奏感。

上年在歐美樂壇大熱的《Despacito》，其實就是Reggaeton風格的作品。 (MV擷圖)

Grace除透過《Casada》祝福每位期待婚姻或是已婚的聽眾，更希望透過新歌展現最真實的自己。此曲在「903專業推介」短短上榜兩周已經成為亞軍歌，在「中文歌曲龍虎榜」最高亦升至第10位，在歌曲得到好成績後，鄭俊弘、胡鴻鈞、衛蘭等圈中好友亦紛紛送上祝賀。

+ 12 + 11 + 10

胡杏兒12年前曾奪903亞軍

Grace是第二人，誰是第一人？答案是胡杏兒，她在2008-2010年與唱片公司「Neway Star」簽約而涉足樂壇，並推出唱片《Evolve》。翻查資料，杏兒於2008年12月6日的「903專業推介」憑派台歌《單身旅行》登上第二位，歌曲更是「勁歌金榜」冠軍歌，成績不俗。雖然目前《Casada》仍未登上「勁歌金榜」及「勁爆本地榜」，在沈震軒、蔡思貝等好友幫忙宣傳下，相信歌曲能再創佳績。

胡杏兒是第一位贏得「903專業推介」亞軍的港姐三甲得主。（胡杏兒Instagram圖片）

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「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：