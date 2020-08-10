樂壇核數師│莫文蔚《呼吸有害》TVB登頂　第一首五台冠軍歌面世

自從ViuTV「Chill Club推介榜」誕生後，不少樂迷除留意「新四台」（即ViuTV、商業電台、香港電台、新城電台）冠軍歌外，亦期待樂壇第一首五台冠軍歌。來到2020年第32周，莫文蔚（Karen）《呼吸有害》在「勁歌金榜」奪冠，締造香港樂壇歷史。

《呼吸有害》在《2020 勁歌金曲優秀選第一回優秀選》得獎，並成為香港樂壇第一首五台冠軍歌。（節目截圖）

Karen相隔10年再次推出個人廣東歌《呼吸有害》，由於亦同時成為TVB劇集《飛虎之雷霆極戰》的主題曲，所以坊間反應比5年前與麥浚龍合唱《瑕疵》更熱烈，在樂壇成績更為亮麗，早前已先後在「903專業推介」、「勁爆本地榜」、「十大中文歌曲龍虎榜」及「Chill Club推介榜」登上冠軍寶座。在上周六（8/8）的《2020 勁歌金曲優秀選第一回優秀選》，《呼吸有害》不但成為得獎歌曲，更在主持宣布下同時贏得「勁歌金榜」冠軍，成為首位擁有五台冠軍歌的歌手。

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Karen為報答樂迷，更親自拍片唱鋼琴伴奏版《呼吸有害》。（節目截圖）

Karen目前仍身處海外，她特別在家中拍下現場演唱《呼吸有害》的短片，答謝樂迷愛戴。Karen指：「好開心大家都好鍾意《呼吸有害》呢隻歌，我身邊好多朋友都話首歌成為佢哋近期嘅至愛，每晚總要聽一次先瞓得著，實在十分感激大家嘅支持，希望可以快啲返香港，現場再唱俾大家聽。」相信目前樂迷最期待的，正是親耳聽到Karen現場演繹這首大熱作。

Karen於8月21日推出《呼吸有害》慈善限量 CD SINGLE + CASSETTE 套裝，全球限量1500套。（資料圖片）

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李克勤或成下一個五台冠軍歌得主？

按目前樂壇排行榜走勢而言，李克勤新歌《格林童話》目前最有機會成為下一首五台冠軍歌。這首本周「勁爆本地榜」冠軍，在「勁歌金榜」新上榜排第7位，而在「903專業推介」、「十大中文歌曲龍虎榜」及「Chill Club推介榜」則位列前5，直逼冠軍位置。

同樣是很久沒出過廣東歌，克勤的《格林童話》走勢凌厲，最有機會成為下一首五台冠軍歌。（資料圖片）

不過對於克勤的作品而言，最大變數莫過於「勁歌金榜」的成績。自2016年轉投英皇娛樂起，他的派台歌在樂壇成績理想，例如《一個都不能少》、《失魂記》及《龍鬚糖》都是三台冠軍歌，但克勤在英皇時期的作品卻未曾在「勁歌金榜」奪冠，這個現象對《格林童話》爭取成為五台冠軍歌存在隱憂。

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點擊大圖睇2020年第32周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：