Miley Cyrus自爆分享個人18禁照獎勵男友：我胸部截圖跑哪去了？

美國女歌手Miley Cyrus與「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）弟弟里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）於去年8月離婚後，火速與細5歲的澳洲歌手Cody Simpson熱戀，二人更周不時在社交網站分享大尺度閃光彈。Cody日前分享在錄音室認真工作的照片，Miley留言自爆自己的18禁照片是男友唱歌更上一層樓的良藥。

Miley Cyrus與里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）於去年8月離婚。（Getty Images）

Cody上載自己在錄音室戴着耳機準備錄音的照片，並發文寫道：「我愛我的工作」，Miley則自信地表示自己給予男友很大的支持，並留言道：「你錄音的時候，我給你看我的胸部截圖跑去哪裏去了？」她亦跟Cody分享自己的錄音秘訣：「笑着唱歌可以幫你發聲更響亮！」

Miley留言自爆自己的胸部照片是男友創作的靈感。（Instagram：@codysimpson）

事實上，Miley和Cody經常在社交網站分享超火辣合照，今次Miley更公然留言自己向男友曬18禁照片的行為，令網民看到相當害羞，亦有網民表示「無圖無真相」，跪求Cody分享Miley的這張照片。不過可能事情鬧大了，Cody最後已將該個帖子刪除。

Miley和Cody經常在社交網站分享超火辣合照。（Instagram：@codysimpson）