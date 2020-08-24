【樂壇核數師】MIRROR單飛歌登陸電台龍虎榜　Jer新歌榜上無名

男子組合MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆）、AK（江𤒹生）及Jer（柳應廷），自7月末起先後推出個人單曲。4首新歌登陸2020年第34周三大電台龍虎榜，唯獨Jer新歌《迴光物語》依然榜上無名。

三首新歌同時派台 同時上榜有難度

4首MIRROR單飛歌中，以Ian《鯨落》成績最好，目前同為「903專業推介」（第20位）、「中文歌曲龍虎榜」（第12位）及「勁爆本地榜」（第12位）上榜歌。其他成員方面，Anson Lo《Burn Out》在「903專業推介」位列第17位，而AK《蝸牛》則空降「中文歌曲龍虎榜」第19位。雖然《迴光物語》尚未打入任何樂壇龍虎榜，但一眾「柳柳粉」（Jer粉絲稱呼）無須失望。

《迴光物語》MV幕後花絮：

+ 4 + 3 + 2

回想上次Jer、AK和Anson Lo於2月29日同時推出《水刑物語》、《特登》及《一所懸命》，3首新歌在當時亦非在同一時間上榜。以「903專業推介」為例，《特登》及《一所懸命》先在3月14日打入商台，而《水刑物語》則在3月21日才上榜。今次三子再次同步出歌，雖然《Burn Out》和《蝸牛》率先跑出，但《迴光物語》在未來一、兩星期仍有機會打入各大樂壇龍虎榜。

《Burn Out》MV幕後花絮：

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《蝸牛》MV幕後花絮：

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單飛歌ViuTV繼續冇影 對親生仔特別嚴格？

今個星期，樂迷在「Chill Club推介榜」依然未見上述4首新歌，讓不少樂迷質疑ViuTV對其他唱片公司作品較為鬆手，卻對MIRROR特別嚴格。不過，其新歌《IGNITED》目前仍是「Chill Club推介榜」上榜歌，上周更獲得亞軍，成績與三大電台流行榜相若，因此這個觀點並不成立。其實四子單飛歌推出只不足一個月，而他們亦陸續在《Chill Club》亮相宣傳新歌，相信打入電視龍虎榜只是時間問題。

《IGNITED》在「Chill Club推介榜」成績與三大電台龍虎榜相若。（資料圖片）

Ian在《鯨落》MV精彩演出：

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點擊大圖睇2020年第34周樂壇排行榜走勢：

「903專業推介」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁爆本地榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「中文歌曲龍虎榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「Chill Club推介榜」Top10：

+ 6 + 5 + 4

「勁歌金榜」Top10：