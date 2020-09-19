小鬼逝世｜粉絲集體回味黃鴻升經典歌　成名作衝上音樂排行榜首位

台灣藝人黃鴻升（小鬼）16日驟逝，讓不少粉絲難過不已，選擇用歌曲緬懷偶像，讓小鬼11年前的成名曲〈地球上最浪漫的一首歌〉，衝上KKBOX華語單曲日榜第一名寶座。

小鬼代表作〈地球上最浪漫的一首歌〉MV逐格睇（點圖放大↓↓↓）

+ 8 + 8 + 8

從男子團體出道的小鬼，近年雖然轉戰主持節目，但對歌唱的熱愛始終沒有忘記，出道17年，創作不少經典歌曲，許多粉絲選擇回味他的歌聲，紀念陪伴自己長大的偶像。

相關圖輯：小鬼逝世｜一張黃鴻升靈堂遺照令香港粉絲爆喊：一輩子的遺憾！（點圖放大↓↓↓）

+ 21 + 21 + 21

根據串流音樂平台KKBOX的華語單日排行榜，小鬼2009年首張專輯《愛&英雄》中熱門歌曲〈地球上最浪漫的一首歌〉，佔據首位多日，其他歌曲〈不屑〉、〈千分之一〉、〈玩具槍與玫瑰〉、〈忘了怎麼快樂〉、〈六十億分之一〉、〈兩個人〉等歌也都高掛榜單。

↓↓↓點圖放大看小鬼黃鴻升舊照↓↓↓

+ 54 + 54 + 54

滾石唱片表示，將會替小鬼舉辦追思音樂會，相關事宜正在籌備討論，待確認後會通知大家。

相關圖輯：2020年離開我們的演藝人 這一年真的夠悲傷了（點圖放大▼▼▼）

+ 18 + 18 + 18

延伸閱讀：

小鬼提醒丫頭注意身體 玩笑話「有錢沒命花」一語成讖

綜藝女星性愛片疑外流 「3分鐘」影片網瘋傳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】