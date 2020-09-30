泳兒與《溝渠暢泳》MV男主角大跳貼身舞　男友監場望到實

泳兒（Vincy）於25日推出今年第一首派台作品〈溝渠暢泳〉。去年年初，Vincy找來合作多年的詞人周耀輝為整年的歌曲擔任概念指導，輝哥與Vincy決定以「花」作為主線，透視她心中的種種遐想。今年，輝哥再為Vincy操刀，合作「溝渠project」。

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Oscar Wilde

Vincy表示歌曲創作露感來自英國詩人Oscar Wilde的名言，她認為這是一句很大鼓勵性的說話：「我哋生活裏面成日都會遇到一啲解決唔到嘅問題，或者一啲挫折，感覺就好似跌入咗溝渠，但無論遇到乜嘢困難都好，有啲人係永遠都抱住一個奮鬥嘅精神、好正面嘅態度，就算跌入溝渠，佢都可以望到天上面嘅星星，永遠有希望。」

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Vincy透露一收到歌詞自己在家中練歌時一度爆喊，「非常之有血有肉，雖然佢嘅描述得非常之抽象，但有好多句字我覺得係直插入我心裏面。」至於作曲方面則找來第二次合作的馮穎琪，去年她為Vincy寫了〈花心〉，今年再挑戰難度，Vincy說：「我問佢點解會寫〈溝〉俾我？佢話因為覺得寫完〈花心〉俾我之後，覺得我可以再挑戰一首難度更高嘅歌曲。」

MV中，Vincy飾演男主角心中的陰暗面，要令男主角馴服於她，導演Matthew要求二人以舞蹈表現出來，因此MV中二人有不少親密接觸，Vincy笑說：「導演話要同佢跳舞，其實前幾日我睇到reference嘅時候，我以為係一隻好優雅、好似跳華以茲嗰啲舞，點知一埋位原來係要貼身咁跳。因為MV入面我係要控制佢，而佢係一個冇靈魂嘅人撻咗喺我身上。初初都有啲尷尬，頭幾shot係有啲崩緊，慢慢就進入咗狀態。」

跟男主角跳貼身舞，問到Vincy是否得到男友批准？Vincy說男友有「監場」：「佢都喺現場……幫我整頭，哈哈。」

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