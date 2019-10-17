【泳兒演唱會】經歷巨變失聲後狀態回勇　方力申現身合唱經典情歌

泳兒《重新感應》演唱會揀正她生日當天於九展Star Hall舉行，昨晚為她經歷家人事故而導致失聲，作為狀態回勇的第一個演唱會，泳兒頭戴淑女大帽子，穿上神秘龐克風的全黑蕾絲長裙出場，在序曲後唱出《天使明明在此》、《野木蘭》、《通電》及《人間蒸發》，大飆高音秀唱功和靚聲。

泳兒一開聲便能聽出，她已完全回復狀態！（葉志明攝）

結束了比較暗黑搖滾的曲目，播出由小朋友唱的《Que Sera, Sera》轉場，泳兒穿上全白層次洋裝出場，配上投影的玻璃彩繪窗，彷如化身成天使般，在小女孩的芭蕾舞伴舞下，唱了十分柔和治癒的《賣火柴的女孩》。接着又唱出必聽的經典歌《花無雪》，配合飄雪更顯悲涼，歌畢台下立即傳來歡呼和掌聲！

在泳兒唱經典歌《花無雪》勾起樂迷回憶，歌畢後台下立即尖叫聲不斷。（葉志明攝））

泳兒表示，自己特別在開騷前向樂迷做歌單普查，並根據樂迷所選的歌特別排了一段「情歌Medley」，有《習慣愛你》、《心中有數》、《你我她》等等，亦有樂迷在歌曲間的「抖氣位」把握機會，對偶像高呼︰「生日快樂」。

在這時候，音樂響起8、90後樂迷的必唱K歌《十分愛》的前奏，在歌迷還未反應過來時，方力申便現身和泳兒合唱。歌畢，方力申首先向泳兒祝賀「生日快樂」，又搞笑表示生日開工更開心，只因自己沒有人約，惹得泳兒忍俊不禁。隨即，方力申便問泳兒為甚麼找自己來當嘉賓，未待泳兒回答，小方又說：「我真係好想公開你message段錄音！」便掏出手電話播放語音訊息，喇叭傳出泳兒可愛的聲音：「其實我前排就想問你，但睇IG見你唔舒服就冇問，其實我想請你做我個騷嘅嘉賓呀，你有冇時間同有冇興趣呀？」當時小方便回答：「你公司咁多人，應該請Kenny嗰啲，最後佢真係嚟喎，你係唔係聽咗我意見？」泳兒笑言，只因為想邀請「大隻啲」嘅男仔。

方力申現身同泳兒合唱《十分愛》。（葉志明攝）

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小方突然又似想到有趣事情，又問：「我哋嘅共通點係咩？」泳兒搞爛gag：「我叫泳兒，你又鍾意游水？」小方裝作不滿意說：「我唔係諗到呢個呀，係我叫小方，你叫泳兒，都係小朋友！」讓泳兒和觀眾都哭笑不得。