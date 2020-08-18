田馥甄新碟封面美國沙漠拍足3日　追求完美三角拗到頸痛食塵

台灣女神田馥甄陸續推出多首單曲，專輯名稱《無人知曉》終於見光，幕後陣容包含金獎製作陳建騏、鬼才詞人葛大為聯手製作統籌，另邀請榮獲多項大獎的荷蘭女性攝影師Astrid Verhoef合作，一行人今年初飛往美國西南部沙漠取景拍攝視覺。

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縱使團隊提早3天到場勘景，但經歷低溫、炙熱、怪風等各種險峻的天氣考驗，大家只能看老天爺臉色上工，穿著單薄深V黑色裙裝的田馥甄，拍攝時遇到怪風來襲，連連倒退險被吹倒在地，她形容：「當下就是要很鎮定地拍完，我大老遠都來了，只想盡力完成，我就是苦行僧，只要你有苦行僧的靈魂，就會碰見苦行僧的行程。」並透露這回工時耗費3天，刷新自己專輯封面拍攝紀錄。

Astrid Verhoef運用潑水、水晶球、拉線繩等多種道具，以求完整傳達專輯概念，田馥甄則對三角型構圖畫面印象深刻，表示：「痠痛只有我知道！看起來要對等三角形的線，力道要繃住、對稱藍天、光線與表情都要剛好就位，還要表現出力量的感覺。」她的新作「無人知曉」將在9月25日小巨蛋演唱會首場同日發行，典藏白膠LP版於10月30日上市。

田馥甄MV的主視覺一向費盡心思，不惜工本屢赴極美之地取景，按圖睇新歌《皆可》MV：

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