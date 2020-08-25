田馥甄新MV拍足兩日出鏡一分鐘　膚色唔夾變笑話：我很像亂入的人

田馥甄第5號音樂作品《無人知曉》正式推出前，新歌《或是一首歌》邀請到樂團deca joins包辦詞曲創作，她回想初次聽到demo時的感動：「開心能跟自己喜歡的樂團邀到歌，開頭前六句歌詞完全貼近我心，傳達了自己對這張專輯的心意。無法言說的，就唱在歌裏。」

即睇田馥甄新歌《或是一首歌》MV截圖：

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田馥甄與deca joins特別前往台東拍攝MV，故事講述一對衝浪戀人的故事，失去戀人後女孩不再衝浪，用時間與用歌曲療癒自己，浪友的日常從黎明破曉下海、午後餐酒館放鬆談心，夜晚在沙灘上圍繞營火彈唱，搭配着田馥甄柔軟傾訴的歌聲。

有趣的是，兩天一夜拍攝，田馥甄最後僅入鏡不到一分鐘的對嘴畫面，被同事打趣說「山友被浪友逼退，到海邊完全沒有主場優勢」，不過到台灣東部工作顯得心情放鬆，她直呼：「很Young！團隊都是海邊的人，他們曬太陽膚色很自然，我就很像亂入的人，還好最近有在爬山，看起來跟陽光女孩比較接近。」看着依山傍水的景色不斷驚呼「好美」！嚷嚷着下回要來挑戰爬台東的山。

田馥甄(Hebe)凍齡有術，完全不像37歲：（點閱下圖查看）

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