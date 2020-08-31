【田馥甄演唱會】Hebe練歌唱足三小時　周邊產品融入生活哲學

田馥甄距離巡迴演唱會開唱倒數一個月，歌序、內容都已確定、持續對焦中，近期已緊鑼密鼓練團，日前練團她從頭到尾練唱完一遍，唱完後直呼快累癱，「好久沒有唱三小時的感覺，演唱的當下沒有覺得累，唱完回到家真的有種累癱的感覺，全身的肌肉、肺的能量用掉滿多的，還有一個月時間可以好好準備。」

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而日前田馥甄社群分享「一個無人知曉的時刻」主題影片，呈現她在家中的日常，看著乾燥花、小盆栽的布置，她透露：「氛圍跟整個狀況都跟我的日常很相像，把我無人知曉的日常片刻跟大家分享，也希望大家跟我使用同樣一種物件的時候，發展出屬於你自己無人知曉的片刻。」

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影片中內藏演唱會周邊商品，包括T-Shirt、沙漏、節氣曆、原子筆、毛巾和機能小包，其中的節氣曆融入她獨特的生活哲學，她說：「自己時常很在意節氣，我喜歡在什麼季節、什麼時刻，該去做什麼事情，希望自己可以按照當時時空背景、季節，去做事情、吃東西。」透過周邊傳達她與粉絲日常生活上使用共同的物品，但使用者不同也伴隨不同意義與片刻，等著粉絲去發現，「就跟專輯無人知曉的時刻一樣」。

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