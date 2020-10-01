Hebe田馥甄從S.H.E.脫變成文青女神！分析五張專輯不為人知的秘密

台灣女子天團S.H.E出道19年，在團體中負責高音且較寡言的Hebe，在10年前以本名田馥甄單飛出輯，立刻被封上「超級新人」的稱號，10年後，更是成為眾人眼中的「文青女神」。

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「不只是偶像崇拜」田馥甄帶我們走向愛的大道！

To Hebe：單飛開啟新篇章

田馥甄單飛後的的首張個人專輯《To Hebe》，除了銷售成績的成功之外，更重要的是讓聽眾看見了不一樣面貌的田馥甄，她把自己所喜歡的曲風展現給歌迷，在作品中把自己給重新的介紹了一次，就這樣開啟了她的「田氏風格」，曾有電台認為田馥甄成功的遊走在主流與非主流的音樂風格間，以田馥甄演唱會場場秒殺的情況看來，田馥甄或許已經把自己的「田氏風格」，成功的深植在這個世代的每個人心中。

My Love：愛，真相是愛

田馥甄在個人作品中，每張專輯都有幾首作品圍繞著「愛」的議題，從第一張專輯的「我愛你，你愛她，她愛她，她愛他」〈LOVE!〉開始，她就用音樂訴說著愛的重要性，不論是友情、親情、愛情，這些愛對於每一個人來說都是必要的存在，就像是提著燈的愛之女神一樣，她總是告訴歌迷要好好愛自己身邊的所有人。而她也經常以愛來表達對於弱勢族群、流浪動物、婚姻平權與各種社會議題的關心，更鼓勵大家走上「愛的大道」。

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