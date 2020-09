衛蘭線上音樂會唱非派台歌　自爆有舊作原屬千嬅：係我有緣份遇到

衛蘭(Janice)昨晚(29日)在書店開線上音樂會,Janice笑言很久未有開騷,因此縱使沒有任何觀眾在場仍難免有點緊張:「其實對於我嚟講冇分別,就算係一個細啲嘅場定大啲嘅場,我都係一樣好緊張!同埋真係好耐冇喺人面前唱歌,所以今日都特別緊張。但我一入到音樂(世界)就會冇事好輕鬆。」

Janice昨晚舉行線上音樂會,帶來《驗傷》、《低半度》、《面對》、《家門》及《在月台上等你》等等多首作品。(梁碧玲攝)

Janice經常在不同場合都會必定演唱多首經典歌曲,例如《大哥》、《就算世界無童話》、《離家出走》等,不過今次她則趁着沒有現場觀眾,挑選一些她很喜歡、又比較少機會演唱的Side tracks,包括《驗傷》、《面對》、《家門》及《在月台上等你》等等。「因為前兩年成日都去做Tour,成日都唱好多舊歌,所以我一有機會就會想把握,唱下我啲新歌。」不過,Janice都表示有應歌迷意見揀舊歌唱,例如這首2014年推出的《You're always everything to me》:「我真係好少唱,同埋我啲fans成日都點呢首歌,所以就想特別唱一次畀佢哋聽!」

Janice坦言相比起舊歌,更想唱多些自己較少機會唱的歌曲。(梁碧玲攝)

Wyman黃偉文於今年4月公開自己2005年為側田寫《命硬》的初稿,原來一開始歌名叫《她整晚在寫信》,並打算讓當時還是新人的Janice演唱,等足15年,Janice終於都推出自己的原唱班,而她亦首次在音樂會上演繹這首別具意義的歌曲。

Janice形容這樣的情況很罕有,所以能夠事隔多年再唱感覺相當特別。她亦透露,原來自己有一首多年前的舊歌,原本並非屬於自己:「有一首本身畀楊千嬅唱嘅,但係最終係我有緣份遇到首歌,但我唔記得咗個歌名,係好多年前㗎喇,因為我哋嗰陣係同一間唱片公司。」

Janice和楊千嬅於2007年至2009年是同門師姐師妹同屬A Music旗下,參考資料,Janice先後於2008年11月和2009年7月推出《Serving You》和《Morning》兩張大碟,由於後者是英文大碟,故相信Janice口中的那首歌應該收錄於《Serving You》,《就算世界無童話》、《陰天假期》、《雜技》、《如水》等多首人氣歌曲都在這張專輯內。

Janice透露自己一首多年前的舊歌,原本並非屬於自己,而是屬於當時與自己同公司的楊千嬅。(視覺中國)

新歌寓意走出不健康關係:感覺有少少瀟灑

Janice透露正準備推出四首單曲,再計劃推出一隻Jazz大碟,之後可能會飛到北京錄音。而其中一首新歌叫做《帶走你的垃圾》由Wyman填詞:「聽到呢個歌名都知道一個好唔健康嘅關係中點樣走出,Wyman填嘅詞其實有少少串,有少少瀟灑嘅感覺係入面。」她笑言自己都有給Wyman一些填詞方向,講她過去愛情的經歷,但如果叫她親自填詞,她馬上耍手擰頭:「我真係唔得,可能英文歌詞囉,廣東話真係唔得,哈哈!」另外,Janice亦透露正在與監製Edward Chan一同寫歌,並在其中一些作品中兼任監製和編曲兩個角色,希望之後可以在作曲這方面有更多突破。

Janice表示希望下年可以開演唱會,並親自邀請林憶蓮做嘉賓。(梁碧玲攝)

