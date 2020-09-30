衛蘭線上音樂會唱非派台歌　自爆有舊作原屬千嬅：係我有緣份遇到

衛蘭（Janice）昨晚（29日）在書店開線上音樂會，Janice笑言很久未有開騷，因此縱使沒有任何觀眾在場仍難免有點緊張：「其實對於我嚟講冇分別，就算係一個細啲嘅場定大啲嘅場，我都係一樣好緊張！同埋真係好耐冇喺人面前唱歌，所以今日都特別緊張。但我一入到音樂（世界）就會冇事好輕鬆。」

Janice昨晚舉行線上音樂會，帶來《驗傷》、《低半度》、《面對》、《家門》及《在月台上等你》等等多首作品。（梁碧玲攝）

Janice經常在不同場合都會必定演唱多首經典歌曲，例如《大哥》、《就算世界無童話》、《離家出走》等，不過今次她則趁着沒有現場觀眾，挑選一些她很喜歡、又比較少機會演唱的Side tracks，包括《驗傷》、《面對》、《家門》及《在月台上等你》等等。「因為前兩年成日都去做Tour，成日都唱好多舊歌，所以我一有機會就會想把握，唱下我啲新歌。」不過，Janice都表示有應歌迷意見揀舊歌唱，例如這首2014年推出的《You're always everything to me》：「我真係好少唱，同埋我啲fans成日都點呢首歌，所以就想特別唱一次畀佢哋聽！」

Janice坦言相比起舊歌，更想唱多些自己較少機會唱的歌曲。（梁碧玲攝）

Wyman黃偉文於今年4月公開自己2005年為側田寫《命硬》的初稿，原來一開始歌名叫《她整晚在寫信》，並打算讓當時還是新人的Janice演唱，等足15年，Janice終於都推出自己的原唱班，而她亦首次在音樂會上演繹這首別具意義的歌曲。

Janice形容這樣的情況很罕有，所以能夠事隔多年再唱感覺相當特別。她亦透露，原來自己有一首多年前的舊歌，原本並非屬於自己：「有一首本身畀楊千嬅唱嘅，但係最終係我有緣份遇到首歌，但我唔記得咗個歌名，係好多年前㗎喇，因為我哋嗰陣係同一間唱片公司。」

Janice和楊千嬅於2007年至2009年是同門師姐師妹同屬A Music旗下，參考資料，Janice先後於2008年11月和2009年7月推出《Serving You》和《Morning》兩張大碟，由於後者是英文大碟，故相信Janice口中的那首歌應該收錄於《Serving You》，《就算世界無童話》、《陰天假期》、《雜技》、《如水》等多首人氣歌曲都在這張專輯內。

Janice透露自己一首多年前的舊歌，原本並非屬於自己，而是屬於當時與自己同公司的楊千嬅。（視覺中國）

新歌寓意走出不健康關係：感覺有少少瀟灑

Janice透露正準備推出四首單曲，再計劃推出一隻Jazz大碟，之後可能會飛到北京錄音。而其中一首新歌叫做《帶走你的垃圾》由Wyman填詞：「聽到呢個歌名都知道一個好唔健康嘅關係中點樣走出，Wyman填嘅詞其實有少少串，有少少瀟灑嘅感覺係入面。」她笑言自己都有給Wyman一些填詞方向，講她過去愛情的經歷，但如果叫她親自填詞，她馬上耍手擰頭：「我真係唔得，可能英文歌詞囉，廣東話真係唔得，哈哈！」另外，Janice亦透露正在與監製Edward Chan一同寫歌，並在其中一些作品中兼任監製和編曲兩個角色，希望之後可以在作曲這方面有更多突破。

Janice表示希望下年可以開演唱會，並親自邀請林憶蓮做嘉賓。（梁碧玲攝）

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