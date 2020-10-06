金曲獎2020｜回顧金曲獎10大金句　青峰淚訴：謝謝自己沒被打倒！

眾樂迷撰文：DailyView網路溫度計2020-10-06 11:30最後更新日期：2020-10-06 11:30第31屆金曲獎在26日晚間落幕，金曲獎得獎者在台上分享心路歷程，讓我們知道，原來每個獎項背後，都有一段故事。錯過現場直播也沒關係，《網路溫度計》帶你一起回顧金曲31的金句。↓↓↓魏如萱：謝謝你們讓我成為自己！點圖回顧金曲獎10大金句↓↓↓+5+5+5相關圖輯：金曲獎2020｜Hebe慘變鬼新娘 梁靜茹驚覺走音？（點圖放大↓↓↓）+21+21+21金曲獎2020｜林俊傑演出超班Hebe慘變鬼新娘 梁靜茹驚覺走音？金曲獎｜持修入男廁「整排男士轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁…金曲獎2020｜G.E.M.鄧紫棋奪獎暗諷前經理人張丹：我不是你的商品金曲獎2020︱魏如萱一票險勝王若琳 新人獎激辯三輪後持修跑出金曲獎2020︱王若琳奪國語專輯 評審主席回應負評：超出翻唱更難金曲獎2020｜魏如萱首奪歌后台上爆喊 望故友盧凱彤天上感驕傲【延伸閱讀】金曲31／「超狂厭世妹」全程怒捂耳朵！7大「紅毯驚點」網友嘴角失守這麼可愛果然是男生！打敗9m88、高爾宣奪金曲新人持修是誰？金曲31紅毯四美！阿爆深V開到腰、9m88橘爆紅毯【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】DailyView網路溫度計金曲獎吳青峰魏如萱大數據