On仔陳健安以廣東歌找尋自我　發揮「本原」概念追溯文化起源

「願我們以青春之名繼續拓荒」，像是極有電影感的小說宣傳語句，這意味著演唱會是帶有冒險精神去實驗某些事情。因疫情關係而兩度延期的「陳健安2020以青春之名演唱會」，決定改為網上演唱會，更將之前專輯《本原》概念延伸，成為一個本原祭音樂節，當中更廣邀On仔（陳健安）喜愛的音樂單位，加插不同元素與環節，讓鍾愛他的樂迷可以用新的方式去體驗音樂。

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若你有聽開On仔的歌，如《時間之光》、《一吻穿越四十六億歲》、《在錯誤的宇宙尋找愛》等等，不難發現「時空」從來都是他常用的歌曲題材。而這一次，他更要帶大家上梅爾卡巴星球，一個傳說中的高文明國度，除了要在那裡分享音樂之餘，有更深長的意義在：「大家有沒有聽過亞特蘭提斯，是一個古文明的地方，或是一個神話，其實在一萬六千年前的時候，那時每一個人都懂得啓動一個能量場，就叫做梅爾卡巴。那些人啓動了能量場之後可以穿越維度，找回他自己，接著就可以發揮他的潛能。」On仔希望，本原族（On仔歌迷的專稱）在梅爾卡巴星球的本原祭中，啓動各人遺失了的、忘記了的能量場，找回自己來到這個世界的意義，發揮潛能。

你也許好奇，那到底本原族有什麼特質？據On仔形容，「本原族」是一個十分青春的族群，對這個世界好有好奇心，無分年齡，但每一個人都有一顆好青春的心，大家會有一些不同的儀式，生日時大家會互相祝福，而族長會唱一些生日歌給他們聽，不是普通happybirthdaytoyou，而是一首族人專屬的生日歌。逢初一、十五，本原族的族人都會做meditation和許願。他們很愛這個世界，他們很愛香港，也很注重大自然和平衡。「本原族」好正！

在古時的文化中，舞台與音樂是用以祭天，呈現給對神明及萬物的敬意和感恩，本原祭這個名改得好，將音樂還回本來面目，回歸文化起始時的根，同時也回歸到On仔個人生活和生命本身：「因為我覺得我的音樂和我的生活是很貼近的，所以我都希望大家去了解，我自己這幾年做很多不同的內觀的練習，如冥想、斷食、瑜珈、健身等等，其實建構了我音樂的本原，所以辦一個這麼大的（音樂祭）。」「究竟除了演唱會之外，有些什麼更加立體、具體的東西，可以跟不同的觀眾，去讓他們知道更加多我自己喜歡的文化？」建基於此，首個個人演唱會不僅是On仔音樂路途上的里程碑，更是在宣揚某種理念和態度。

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叫做音樂祭，便不只得一個音樂單位，On仔一於找來他個人偏愛的不同音樂單位共襄盛舉，例如是雞蛋蒸肉餅、TheHertz、雷同二友、Greytone的Keni、NovelFriday，還有一位做影像的朋友，叫Tezzz，每個單位都會主理其中一日，On仔亦會到時跟他們crossover，一起jam歌，相信不只On仔，大家都很期待風格各不相同的大家，會與主人家產生什麼化學作用。

值得一提的是，On仔原來也很喜愛現時大熱的Lo-Fi音樂，更因此找來獨立音樂廠牌Greytone的Keni合作打造24小時的Lo-Fi電台。「我諗由《廢學》開始，大家開始知道我愛聽Lo-Fi的音樂，Kenny也很擅長去做這些remix，除了他之外，greytone其他的音樂人也很熟悉玩Lo-Fi的音樂。當我聽到自己的歌變成Lo-Fi，我覺得好正，因為我自己大部份時間都是在睇書、寫作、畫畫、hea等等。

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不想用腦的時候便會播著一些playlist，那我就想不如我自己也可以擁有一個這樣的電台，讓來到的旅人或族人，可以有一個24小時的電台，因為24小時放送，那你想hea、你想耍廢便打開它，讓這個電台的音樂陪住你。」音樂的原本作用之一，便是陪伴我們，為生活點綴，心靈電台這概念正正做到這一點。

當一個演唱會搬到網絡上，想法和創意固之然某程度上有更多發揮，但也不無挑戰。在準備功夫上，On仔更認為投入了更多。「實體演唱會會比較容易留住大家的精神（注意力），大家一起共同在一個空間去完成（體驗）一個演唱會，但今次隔住了一個電話或電視，那個準備功夫便是，你需要令人坐定定在電視機前面兩小時去觀看，中間反而需要更加多的東西，去跟家庭觀眾去互動。

今次雖然歌手跟歌迷是隔開了，但今次有一個虛擬座位的玩法，部份買了deluxe票的朋友，是可以見到他們的虛擬坐位在實境的演唱會入面，他們是會出現，對我來說，有一個真人看到你們的反應，有一個這樣的互動在這裡，所以大家在家裡都要化妝，穿得漂亮點，我會看到（買了）某些票價的朋友。」

亦因為虛擬坐位可以看到觀眾的實況，跟實體演唱會一樣，On仔到時會叫大家在家揮動電話或者螢光棒。演唱會差不多來臨時，他也會在「本原族」telegram公佈，族人可否在某一首歌，或某些位去大合唱，集體完成一些事。相信這必定會是族人與On仔在音樂拓荒的路途上的一個重要回憶。

【按圖看】On仔自稱是典型巨蟹座，戀舊而且喜歡收藏，曾經儲下情信打算作求婚之用？

【按圖看】On仔從《武士之魂：李小龍的人生哲學》與近藤麻理惠的分享中領悟出自己的一套斷捨離方式：

從來創新都伴隨著冒險，On仔一路走來都展現出他的大無畏與樂天，他活於當下，就算辛苦，往往都是把事做出來後，從別人口中得知其實他這麼做，很辛苦。「當然，有些時候會寂寞，會疑惑是否得自己一個行，但都是很少的時間會這樣，當我感覺到我的樂迷或身邊的同事和音樂人等等，大家都很有熱誠去做一件事，去做音樂，又或者好愛我，都感受到。」

此時此刻，只希望本原族人們一同集氣，創作團隊和主辦單位更精密的準備和部署，為我們帶來一個成功精采的音樂節。2020年的香港樂壇，需要這樣的一個革新！